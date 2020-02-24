Политика
РИА НовостиПрезидент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
Читать в источнике
Оценить76
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Здоровье
Шокирующие признания молдаван в Италии: пустынные улицы и супермаркеты
На улицах, хоть и есть движение, но все же в воздухе витает "паника", - написал другой пользователь.
Футбол
Сборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»
Футболисты сборной России уступили команде звезд мира в финале ветеранского турнира "Кубок Легенд", который прошел в Москве.
Происшествия
В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме
Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
Политика
Назван президентский рейтинг Зеленского
Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%.
Общество
Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»
Молодой человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне».
Армия и оружие
Израиль нанес ракетные удары по боевикам в окрестностях Дамаска
Биатлон
Чешская биатлонистка припомнила россиянкам допинговый скандал в Сочи
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова напомнила российским спортсменкам про отобранные серебряные медали Олимпийских игр в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил.
Армия и оружие
Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили
США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
Кино
Второй сезон мультсериала «Харли Квинн» стартует в апреле
Второй сезон мультсериала «Харли Квинн» начнёт выходить 3 апреля — дату раскрыли в новом ролике проекта.
Происшествия
В Одессе женщину убило упавшим деревом
Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Наука
Гормон любви излечивает три болезни
Ученые хотят применять окситоцин для лечении депрессии, ожирения и алкоголизма.
Космос
Получены детальные снимки третьего по размеру астероида Солнечной системы
Используя приемник SPHERE на Очень Большом Телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы впервые выполнили наблюдения астероида Паллада со сверхвысоким угловым разрешением.
Общество
Канарские острова накрыла песчаная буря
Кино
«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Происшествия
В Германии автомобиль въехал в толпу людей на карнавале
Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен.
Общество
Посол КНР: в Китае разработали вакцину от коронавируса
В Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19.
Музыка
Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией
Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
Происшествия
В Карпатах спасатели нашли заблудившихся туристов
Утром 24 февраля один из туристов связался со спасателями. Ему удалось спуститься самостоятельно.
Политика
Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»
Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.
Армия и оружие
Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе
«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров.
Происшествия
В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»
Накануне в тематической группе, посвященной происшествиям в городе Березники, был опубликован видеоролик, на котором видно, как три человека в форме фельдшеров волокут мужчину до машины скорой помощи по лужам и мокрому снегу.
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала обвинения Успенской после шоу «Док-Ток»
Успенская пыталась доказать, что никогда не применяла телесную силу в отношении дочери, но Собчак продолжала дальше задавать ей неприятные вопросы.
Политика
Киев два месяца не выплачивает бывшим пленным деньги
Два бывших «беркутовца» вернулись в Киев из Донбасса после обмена пленными Журналист отметил, что многие из вернувшихся пленных нуждаются в серьезном лечении, восстановлении утраченного имущества и трудоустройстве.
Происшествия
На Маврикий не пускают пассажиров из Италии из-за коронавируса
Власти Маврикия не пропустили в страну около 70 пассажиров самолета авиакомпании Alitalia, которые прибыли с севера Италии, сообщает La Repubblica.
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Футбол
Лаос обслужит матч «Реал» — «Барселона»
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии
В Игринском районе Удмуртии произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли четыре человека и еще пятеро пострадали.
Армия и оружие
США поставят Индии военные вертолеты на $3 млрд
Происшествия
Посинел от удушья: мальчик умер, пытаясь сделать сюрприз отцу
В станице Кривянская Ростовской области умер четырехлетний мальчик, который пытался порадовать своего отца, сделав ему подарок ко Дню защитника Отечества.