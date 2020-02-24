Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.

Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины

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Происшествия В Одессе женщину убило упавшим деревом Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

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