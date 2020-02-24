Политика

РИА НовостиРИА НовостиПрезидент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины

РИА Новости08:35

Президент Польши назвал Россию агрессором на Украине

Lenta.ru08:03

Президент Польши отказался считать Россию заслуживающей доверия

РБК09:38

Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»

RT на русском09:16

Президент Польши обвинил Россию в агрессии на территории Украины

Красная весна08:59

Президент Польши обвинил Россию в международной агрессии

News.ru08:22

Не заслуживает доверия: Дуда назвал РФ агрессором на Украине

РЕН ТВ08:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Здоровье

Шокирующие признания молдаван в Италии: пустынные улицы и супермаркеты

На улицах, хоть и есть движение, но все же в воздухе витает "паника", - написал другой пользователь.
Sputnik Молдова 00:49
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс

Lenta.ru 06:30
Футбол

Сборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»

Футболисты сборной России уступили команде звезд мира в финале ветеранского турнира "Кубок Легенд", который прошел в Москве.
РИА Новости вчера в 11:05
Происшествия

В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме

Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
РИА Новости 07:16
Политика

Назван президентский рейтинг Зеленского

Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%.
Газета.Ru 09:25
Общество

Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»

Молодой человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне».
Lenta.ru 09:09
Армия и оружие

Израиль нанес ракетные удары по боевикам в окрестностях Дамаска

Интерфакс вчера в 18:33
Биатлон

Чешская биатлонистка припомнила россиянкам допинговый скандал в Сочи

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова напомнила российским спортсменкам про отобранные серебряные медали Олимпийских игр в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил.
РИА Новости 08:14
Армия и оружие

Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили

США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
Lenta.ru вчера в 23:20
Кино

Второй сезон мультсериала «Харли Квинн» стартует в апреле

Второй сезон мультсериала «Харли Квинн» начнёт выходить 3 апреля — дату раскрыли в новом ролике проекта.
Игромания.ру 07:04
Происшествия

В Одессе женщину убило упавшим деревом

Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
РИА Новости 08:24
Наука

Гормон любви излечивает три болезни

Ученые хотят применять окситоцин для лечении депрессии, ожирения и алкоголизма.
Цензуры.Нет 21 февраля в 03:45
Космос

Получены детальные снимки третьего по размеру астероида Солнечной системы

Используя приемник SPHERE на Очень Большом Телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы впервые выполнили наблюдения астероида Паллада со сверхвысоким угловым разрешением.
Ин-спейс.ру 00:25
Общество

Канарские острова накрыла песчаная буря

Интерфакс 05:48
Кино

«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Инфорос 04:46
Происшествия

В Германии автомобиль въехал в толпу людей на карнавале

Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен.
Lenta.ru 09:36
Общество

Посол КНР: в Китае разработали вакцину от коронавируса

В Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 02:58
Музыка

Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией

Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
ФАН вчера в 19:27
Происшествия

В Карпатах спасатели нашли заблудившихся туристов

Утром 24 февраля один из туристов связался со спасателями. Ему удалось спуститься самостоятельно.
РЕН ТВ 08:59
Политика

Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»

Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.
Lenta.ru 08:40
Армия и оружие

Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе

«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров.
РБК 08:48
Происшествия

В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»

Накануне в тематической группе, посвященной происшествиям в городе Березники, был опубликован видеоролик, на котором видно, как три человека в форме фельдшеров волокут мужчину до машины скорой помощи по лужам и мокрому снегу.
Российская газета 06:46
Шоу-бизнес

Собчак прокомментировала обвинения Успенской после шоу «Док-Ток»

Успенская пыталась доказать, что никогда не применяла телесную силу в отношении дочери, но Собчак продолжала дальше задавать ей неприятные вопросы.
Народные новости 05:41
Политика

Киев два месяца не выплачивает бывшим пленным деньги

Два бывших «беркутовца» вернулись в Киев из Донбасса после обмена пленными Журналист отметил, что многие из вернувшихся пленных нуждаются в серьезном лечении, восстановлении утраченного имущества и трудоустройстве.
Национальная служба новостей 08:02
Происшествия

На Маврикий не пускают пассажиров из Италии из-за коронавируса

Власти Маврикия не пропустили в страну около 70 пассажиров самолета авиакомпании Alitalia, которые прибыли с севера Италии, сообщает La Repubblica.
Коммерсантъ 07:30
Общество

КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Газета.Ru 07:58
Футбол

Лаос обслужит матч «Реал» — «Барселона»

Чемпионат 09:49
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

В Игринском районе Удмуртии произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли четыре человека и еще пятеро пострадали.
Российская газета 07:57
Армия и оружие

США поставят Индии военные вертолеты на $3 млрд

Rambler News Service 06:28
Происшествия

Посинел от удушья: мальчик умер, пытаясь сделать сюрприз отцу

В станице Кривянская Ростовской области умер четырехлетний мальчик, который пытался порадовать своего отца, сделав ему подарок ко Дню защитника Отечества.
Вести.Ru 09:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное