Политика
Московский КомсомолецПрезидент Польши объяснил отказ ехать на форум памяти Холокоста
Голос Польши должен быть услышан в Израиле, ведь в Холокосте погибли три миллиона польских евреев. Поэтому выступление лидера Польши на данном мероприятии обоснованно, уверен Дуда. Но польская сторона получила отказ, посетовал президент.
Читать в источнике
Оценить1007
с чего всё началось
В начале января польское издание Gazeta Wyborcza сообщило, что Дуда якобы не поедет в Израиль, где будут проходить памятные торжества, из-за присутствия на мероприятии президента России Владимира Путина.РИА Новости08:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент Польши не будет участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста
Комсомольская правда12:47
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:06, Ашберн
Армия и оружие
Press TV: Ракетный удар по военной базе США в Ираке нанес Иран
Тегеран взял на себя ответственность за ракетный удар по военной базе США Айн аль-Асад в Ираке.
Футбол
Смертин назвал российских игроков, которыми интересовался Абрамович
Экс-игрок лондонского «Челси» и сборной России Алексей Смертин в интервью «Кухня Forbes» назвал российских футболистов, которыми интересовался владелец клуба Роман Абрамович.
Армия и оружие
Иран назвал удар по базе США мерой самообороны
Иранский удар по военной базе США в Ираке стал мерой самообороны, написал в своем Twitter глава иранского МИДа Джавад Зариф.
Политика
В Вашингтоне назвали причину убийства генерала Сулеймани
Помпео несколько месяцев предлагал Трампу убить генерала Сулеймани «Информация, которая была у нас и которую мы считаем очень весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни», — заявил О’Брайен в эфире телеканала Fox news.
Футбол
Кудряшов стал игроком «Антальяспора»
Общество
Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне
Хоккей
Пять очков Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Оттаву»
Российские хоккеисты хозяев льда Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, их одноклубник и соотечественник Илья Самсонов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи, первой звездой стал Овечкин.
Общество
В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади
Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Общество
Медведев распределил 95 млрд рублей на строительство медучреждений
6 января текущего года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому распределяются более 95 млрд рублей субсидий, предназначенные на строительство объектов здравоохранения в стране.
Армия и оружие
Снайперы ВСУ прибыли к линии соприкосновения с ЛНР
Космос
Сверхмассивная черная дыра выбросила в сторону Земли мощные джеты
Самая известная черная дыра во Вселенной, фото которой ученым удалось получить в прошлом году, испустила в сторону Земли мощный джет.
Общество
Австралийские власти убьют тысячи верблюдов из-за нехватки воды
Власти Австралии убьют тысячи верблюдов из-за того, что они потребляют слишком много воды, необходимой для тушения пожаров.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Футбол
Чугайнов считает, что российский футбол деградирует
Российский футбольный тренер Игорь Чугайнов считает, что российский футбол стал деградировать.
Армия и оружие
Израильские ВВС и ПВО приведены в полную боевую готовность
Израильские военно-воздушные силы и системы противовоздушной обороны приведены полную боевую готовность после атаки Ирана на военные базы США в Ираке.
Политика
Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии
Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Наука
Создана карта вызываемых музыкой эмоций
Ученые не исключают, что результаты их исследований могут быть применены как в психологических практиках для пробуждения той или иной эмоции, так и в области развития стриминговых сервисов, которые предлагают слушателям подборки по настроению.
Общество
Определен самый популярный телеканал в России по итогам года
Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
Армия и оружие
В Госдуме раскрыли, как Шойгу обновит Вооруженные силы в 2020 году
Министерство обороны РФ в 2020 году увеличит долю современного вооружения в российских Вооруженных силах на 70% за счет поступления бронетехники, ракет, артиллерии, летательных аппаратов, комплексов ПВО и кораблей.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Гаджеты
Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов
Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит пользователю использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.
Космос
Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Технологии
Samsung официально представила «искусственного человека» Neon
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Шоу-бизнес
Настя Каменских сфотографировалась без нижнего белья
На фото Каменских предстала в черном парео с прорезями, через которые видно, что на ней нет нижнего белья.
Происшествия
Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями едва не погиб в вертолете Ми-35. Видео
Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями Донни Монардо потерпел неудачу при попытке вылететь на место наводнения — страна с начала года страдает от ливней, в результате чего погибли десятки человек.
Наука
Спасительные губки: морские животные защитят сердца при химиотерапии
Как пояснил «Известиям» заведующий Лабораторией химии гликоконъюгатов ИОХ РАН Николай Нифантьев, вещество было выделено дальневосточными учеными из редкой голубой морской губки Неопетрозии (Neopetrosia spp.).
Армия и оружие
CNN: меры безопасности усилены вокруг Белого дома из-за ситуации с Ираном
Меры безопасности вокруг резиденции американского президента в Вашингтоне усилены в связи с ракетными обстрелами военных объектов США в Ираке.
Общество
Потепление в России сохранится до конца недели
Что касается столичного региона, то до 8 января ожидается потепление до +2°, возможен мокрый снег, гололед и ветер 5-7 метров в секунду.