с чего всё началось

Голос Польши должен быть услышан в Израиле, ведь в Холокосте погибли три миллиона польских евреев. Поэтому выступление лидера Польши на данном мероприятии обоснованно, уверен Дуда. Но польская сторона получила отказ, посетовал президент.

Футбол Смертин назвал российских игроков, которыми интересовался Абрамович Экс-игрок лондонского «Челси» и сборной России Алексей Смертин в интервью «Кухня Forbes» назвал российских футболистов, которыми интересовался владелец клуба Роман Абрамович.

Политика В Вашингтоне назвали причину убийства генерала Сулеймани Помпео несколько месяцев предлагал Трампу убить генерала Сулеймани «Информация, которая была у нас и которую мы считаем очень весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни», — заявил О’Брайен в эфире телеканала Fox news.

Хоккей Пять очков Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Оттаву» Российские хоккеисты хозяев льда Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, их одноклубник и соотечественник Илья Самсонов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи, первой звездой стал Овечкин.

Общество Медведев распределил 95 млрд рублей на строительство медучреждений 6 января текущего года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому распределяются более 95 млрд рублей субсидий, предназначенные на строительство объектов здравоохранения в стране.

Общество Российский паспорт стал менее привлекательным В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.

Политика Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.

Наука Создана карта вызываемых музыкой эмоций Ученые не исключают, что результаты их исследований могут быть применены как в психологических практиках для пробуждения той или иной эмоции, так и в области развития стриминговых сервисов, которые предлагают слушателям подборки по настроению.

Общество Определен самый популярный телеканал в России по итогам года Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.

Гаджеты Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит пользователю использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.

Шоу-бизнес Настя Каменских сфотографировалась без нижнего белья На фото Каменских предстала в черном парео с прорезями, через которые видно, что на ней нет нижнего белья.

Наука Спасительные губки: морские животные защитят сердца при химиотерапии Как пояснил «Известиям» заведующий Лабораторией химии гликоконъюгатов ИОХ РАН Николай Нифантьев, вещество было выделено дальневосточными учеными из редкой голубой морской губки Неопетрозии (Neopetrosia spp.).