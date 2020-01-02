Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПрезидент Польши объяснил отказ ехать на форум памяти Холокоста

Голос Польши должен быть услышан в Израиле, ведь в Холокосте погибли три миллиона польских евреев. Поэтому выступление лидера Польши на данном мероприятии обоснованно, уверен Дуда. Но польская сторона получила отказ, посетовал президент.
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с чего всё началось
В начале января польское издание Gazeta Wyborcza
 сообщило, что Дуда якобы не поедет в Израиль, где будут проходить памятные торжества, из-за присутствия на мероприятии президента России Владимира Путина.
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