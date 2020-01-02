с чего всё началось

Голос Польши должен быть услышан в Израиле, ведь в Холокосте погибли три миллиона польских евреев. Поэтому выступление лидера Польши на данном мероприятии обоснованно, уверен Дуда. Но польская сторона получила отказ, посетовал президент.

Общество В Раде заявили об увеличении долга Украины на 717 миллионов долларов Долг Украины за три месяца увеличился более чем на 717 миллионов долларов, бюджет на 2020 год придется корректировать, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.

Общество Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.

Экономика Реализация Rail Baltica отстает от плана на полтора года Совместный аудит фактической реализации проекта Rail Baltica проведённый Латвией, Литвой и Эстонией установил, что проект может не уложится в намечаемые графики и превысить бюджет, пишет портал Dienas Business.

Политика На Украине назвали условия отказа от минских соглашений Глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Вадим Пристайко назвал условия отказа от минских соглашений в интервью немецкому изданию Bild.

Здоровье Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека Как сообщает ToDay News Ufa, все дело в том, что названные симптомы часто похожи на признаки других болезней.

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Происшествия Во Владивостоке порядка 30 машин провалились под лед По предварительным данным, свыше 30 автомобилей провалились под лед в бухте Воевода во Владивостоке. Об этом сообщает агентство PrimaMedia.

Энергетика Минприроды заявило о скором истощении запасов нефти в России Опубликован отчет Минприроды РФ по запасам природных ресурсов в стране. Их общая стоимость по оценке ведомства составляет 55 трлн рублей.

Наука Брусничный сок понижает давление Медики рекомендуют гипертоникам употреблять брусничный сок, который снижает высокое давление и улучшает состояние сосудов.

Хоккей «Барыс» в гостях обыграл «Авангард» «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Авангард» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Никиты Михайлиса.

Армия и оружие Пелоси призвала Трампа прекратить провоцировать Иран Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к администрации президента страны Дональда Трампа с требованием прекратить провокацию в отношении Ирана.