Политика
Газета.RuПрезидент Польши оценил звонок российских пранкеров
Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса. В своем Twitter политик написал, что почувствовал подвох в разговоре с псевдо-генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, за которого выдавали себя шутники.
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Киберспорт
Футбольный симулятор PES 2022 сменил Fox Engine на Unreal Engine
Новый трейлер Pro Evolution Soccer 2022 сообщает с первых же кадров, что футбольная игра следующего поколения более не будет основана на собственном движке Konami FOX Engine, разработанном командой известного геймдизайнера Хидео Кодзимы (Hideo Kojima).
3DNews вчера в 10:05
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 09:54
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост
Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.
Известия 16:10
Наука
Создано оптическое зеркало, состоящее всего из нескольких сотен атомов
Результаты исследований являются первыми экспериментальными наблюдениями такого рода в недавно появившемся новом поле субволновой квантовой оптики, где атомы находятся в упорядоченном порядке.
ГЛАС.RU 13:19
Политика
Памфилова выступила за перенос единого дня голосования
В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:35
Авто
Седан Toyota Camry обновился в Северной Америке
Японский концерн Toyota презентовал модернизированную Toyota Camry для рынка Северной Америки.
Новые автомобили 12:18
Наука
Определен ключевой фактор замедления старения
Совместная работа немецких и британских ученых показала, что поддержание нормального уровня железа в крови человека может стать ключевой деталью в увеличении продолжительности жизни и замедлении процесса старения, сообщает РИА Новости.
Амур.инфо 10:58
Политика
Китай ввел санкции против компании из США за продажу оружия Тайваню
Китай принял решение о введении санкций в отношении американской компании Lockheed Martin - главного контрагента в последнем плане США по продаже оружия Тайваню.
Труд 14 июля в 10:30
Авто
KIA привезет в Россию новый минивэн Carnival
Новый минивэн Carnival готова представить в России компания KIA Motors, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 07:25
Общество
Прибывающих в Россию сограждан обяжут заполнять форму на госуслугах
«Российские граждане, прибывающие регулярными рейсами из зарубежных стран, при регистрации на рейс на портале госуслуг заполняют специальную форму, в течение трех календарных дней загружают в указанную форму результаты тестирования на коронавирус, на борту воздушного судна заполняют анкету по прилагаемой форме на русском языке», — говорится в посте.
Известия 10:31
Футбол
ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса
Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
Игры
Microsoft остановила производство консолей Xbox One All-Digital Edition
Вашингтон, 16 июля 2020, 23:07 — REGNUM Компания Microsoft объявила об остановке производства консолей Xbox One X и Xbox One S в версии All-Digital Edition.
REGNUM 16:07
Гаджеты
Новые платформы Intel Alder Lake-S утратят поддержку AVX-512
Специалисты заверили фанатов бренда, что на рынке появятся и "нормальные" модели Alder Lake-S, которые поддерживают широкий набор инструкций, в число которых входят обновленные AVX-512, TSX-NI и FP16.
Дни24 14 июля в 04:30
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия 15:55
Общество
Twitter заблокировал все аккаунты, которые пытались сменить пароль
Компания заблокировала все учетные записи, в которых за последние 30 дней отмечены попытки смены пароля.
Общественная служба новостей 16:07
Общество
Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу
В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
Футбол
Локомотив — ЦСКА 2:1
ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости 14:39
Здоровье
В Роспотребнадзоре предложили носить маски бессрочно
Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что масочный режим нужно сохранять не только во время коронавируса, потому как он препятствует распространению болезней.
Rusbankrot.ru 07:47
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 11:49
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Происшествия
Понасенков ответил на обвинения историка Соколова в травле
РИА Новости вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Плохие манеры дочери Пугачевой и Галкина шокировали пользователей Сети
Шоумен Максим Галкин показал поклонникам видео с шестилетней дочерью Лизой, которая придумала нестандартный метод закрытия дверей.
Слово и Дело 08:28
Транспорт
Обязательные пломбы для крымских грузов отменены
Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост.
Коммерсантъ 14:16
Футбол
«Урал» проиграл «Арсеналу», Эрик Бикфалви забил в падении через себя
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:56
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Общество
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвокатов Ивана Сафронова на его арест.
Городовой 10:06