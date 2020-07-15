Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса. В своем Twitter политик написал, что почувствовал подвох в разговоре с псевдо-генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, за которого выдавали себя шутники.

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Общество Прибывающих в Россию сограждан обяжут заполнять форму на госуслугах «Российские граждане, прибывающие регулярными рейсами из зарубежных стран, при регистрации на рейс на портале госуслуг заполняют специальную форму, в течение трех календарных дней загружают в указанную форму результаты тестирования на коронавирус, на борту воздушного судна заполняют анкету по прилагаемой форме на русском языке», — говорится в посте. 2

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