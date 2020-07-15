Политика
Газета.RuПрезидент Польши оценил звонок российских пранкеров
Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса. В своем Twitter политик написал, что почувствовал подвох в разговоре с псевдо-генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, за которого выдавали себя шутники.
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Политика
Шнуров может баллотироваться в депутаты Госдумы в 2021 году
Регион online 10:40
Происшествия
На Амурском ГПЗ развернута временная приемная прокурора
На Амурском газоперерабатывающем заводе развернута временная приемная прокурора области.
Вести.Ru 02:25
Политика
Трутнев: врио губернатора Хабаровского края назначат в ближайшее время
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края может быть назначен в ближайшее время, заявил вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Газета.Ru 21:16
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Экономика
В России расширяют сферу применения упрощенной системы налогообложения
Кабмин одобрил законодательную инициативу по расширению сферы использования упрощенной системы налогообложения.
Сделано в России 14 июля в 03:20
Экономика
В Госдуму внесен законопроект о снижении налогов для IT-отрасли
Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом маневре для IT-компаний.
Коммерсантъ 14:20
Армия и оружие
Разведку у российских границ за неделю вели 32 самолета
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 32 самолета-разведчика, отмечается в инфографике, которую публикует газета российских Вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 20:05
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разделась для обложки журнала Playboy в четвертый раз
Ольга Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз.
Газета Metro 12:49
Армия и оружие
«МиГ» и «Сухой» совместно разработают истребитель шестого поколения
По словам собеседника агентства, конкурентами российских разработчиков являются авиапроизводители из США и Европы.
Российская газета 08:27
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов российской царской семьи кислотой.
RT на русском 19:15
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов показал супругу Ольгу Дроздову в шортах и без макияжа
На снимке супруга актера запечатлена без капли макияжа и в мини-шортах.
Актуальные Новости 06:00
Экономика
Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд
Россия в мае 2020 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги с $6,85 млрд до $5,39 млрд.
ТАСС 16:49
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru 16:02
Футбол
ФК «Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом»
Футбольный клуб «Сочи» получит техническое поражение в матче против «Тамбова» из-за коронавируса.
Известия 11:20
Армия и оружие
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета 09:10
Здоровье
Министр здравоохранения РФ встретился с главой Якутии
Глава Якутии поблагодарил руководство Минздрава России за помощь в противодействии вирусу и рассказал о ситуации в республике.
Московский Комсомолец Якутия 11:19
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Солнце на небе Анна Рыжкова © ИА Красная Весна "Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным", — заявил научный руководитель, добавив, что такие перепады погоды будут чередоваться.
REGNUM 08:33
Происшествия
В Москве полицейского задержали за взятку в 1,5 млн рублей
Правоохранительные органы задержали сотрудника московского управления наркоконтроля при попытке получить взятку в размере 1,5 млн рублей, передаёт РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.
RT на русском 16:42
Политика
В США подготовят новый закон против «российских хакеров»
Маккарти добавил, что в ближайшие дни представит проект закона, направленного против "российских хакеров".
Газета.Ru 18:46
Здоровье
Главный инфекционист рассказала, что число тяжелобольных COVID-19 растёт
Анна Симакова, главный инфекционист Приморского края рассказала, что на территории региона с каждым днём растёт количество тяжелобольных, а уровень заболеваемости не снижается.
АиФ Владивосток 20:37
Футбол
Гончаренко: «ЦСКА был ближе к победе, чем „Локомотив“»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» в матче 29-го тура РПЛ.
Бомбардир.ру 15:59
Наука
Внедрение одного гена превращает самок комаров в самцов
Специалисты рассказали о некоторых генетических манипуляциях, которые превращают кровососущих самок желтолихорадочного комара в обычных безвредных самцов этого вида.
ToDay News Ufa 08:08
Спорт
Ubisoft выпустила новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla
В новой части популярной серии игр про неуловимых убийц, геймер будет управлять викингом Эйвором, который прибывает в Англию.
Piter.tv 13:26
Экономика
Крупные банки в США отказались кредитовать нефтегазовый сектор страны
Крупные американские банки не хотят предоставлять кредиты нефтегазовым организациям США, которые испытывают финансовые трудности.
ToDay News Ufa 15:28
Общество
Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti
Игромания.ру 10:19
Футбол
Бывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат Китая
Бразильский форвард Халк, выступающий за «Шангхай СИПГ», принял решение покинуть чемпионат Китая.
Советский спорт вчера в 01:30