Политика
РИА НовостиПрезидент Польши оценил звонок российских пранкеров
Ранее запись разговора пранкеры выложили на своем канале в YouTube. В воскресенье Дуда был переизбран президентом Польши на второй срок. Вован и Лексус позвонили Дуде от имени генсека ООН под предлогом поздравлений с его победой на президентских выборах.
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с чего всё началось
Президент Польши Анджей Дуда рассказал в Twitter о своей беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за генсека ООН Антониу Гутерреша.Газета.Ru12:30
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Футбол
Федун: предлагаю создать хэштег «судите „Спартак“ как „Зенит“»
Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун призвал всех арбитров судить "красно-белых", как петербургский "Зенит", и тогда "Спартак" снова станет чемпионом России по футболу.
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В дом ведущей Первого канала пришла полиция
Розу Сябитову обвинили в замусоривании поселка и вызвали полицию в ее загородный дом. Об этом она сообщила в Instagram.
Lenta.ru 06:08
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Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
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Культура
Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в налоговый кодекс
Как уточнили в пресс-службе, этот закон предусматривает освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий.
РИА Новости 13:49
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Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
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Общество
В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК
Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 13:54
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Ивлеева разгневала фанатов, показав им квартиру своей мамы
Московский Комсомолец 03:52
Политика
В Баку митингующие ворвались в здание парламента и потребовали войны
ИА Красная Весна 06:34
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Политика
Трамп заявил о желании встретиться с Путиным до выборов в США
Президент США Дональд Трамп заявил о желании провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным до американских президентских выборов, которые состоятся в ноябре 2020 года.
Известия 10:13
Здоровье
Патологоанатом описал, что увидел на вскрытии умерших c коронавирусом
В ходе осмотров патологоанатомы выяснили, что коронавирус поражает не только легкие, но и кишечник, головной мозг, подпочечники, лимфатические узлы, миокард и селезенку.
МедиаПоток 09:04
Общество
Долги россиян по алиментам составили 156 млрд рублей
Общая задолженность по алиментам в России достигла 156 млрд рублей. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
АБН 07:05
Общество
Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России
Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
Известия 13:14
Технологии
Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила плановые накопительные обновления для Windows 10 в рамках программы Patch Tuesday.
3DNews 05:19
Армия и оружие
На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО
«Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Чёрное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
RT на русском 13:51
Общество
Госдума разрешила вырубку леса на Байкале ради проектов РЖД
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который позволяет сплошную вырубку леса на Байкале для строительства Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
Компания 11:21
Происшествия
Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге
Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
Известия 03:17
Футбол
Малиновский забил и сделал два ассиста в матче с «Брешией»
Всего в нынешнем сезоне 27-летний хавбек забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи в Серии А. Его статистика – здесь.
Sports.ru вчера в 16:55
Авто
Honda Breeze обошел по продажам главного конкурента Toyota RAV4
По итогам июньских продаж, Breeze стал самым популярным иностранным кроссовером в Китае с результатом более 20 тысяч реализованных автомобилей и обошел Honda CR-V и Toyota RAV4, которые разошлись в количестве 18 тысяч и 15 тысяч единиц соответственно.
Letnews.ru 03:52
Происшествия
В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам
Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
REGNUM 05:10