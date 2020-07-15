с чего всё началось

Ранее запись разговора пранкеры выложили на своем канале в YouTube. В воскресенье Дуда был переизбран президентом Польши на второй срок. Вован и Лексус позвонили Дуде от имени генсека ООН под предлогом поздравлений с его победой на президентских выборах.

Футбол Федун: предлагаю создать хэштег «судите „Спартак“ как „Зенит“» Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун призвал всех арбитров судить "красно-белых", как петербургский "Зенит", и тогда "Спартак" снова станет чемпионом России по футболу.

Происшествия В дом ведущей Первого канала пришла полиция Розу Сябитову обвинили в замусоривании поселка и вызвали полицию в ее загородный дом. Об этом она сообщила в Instagram. 34

Культура Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в налоговый кодекс Как уточнили в пресс-службе, этот закон предусматривает освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий. 2

Политика Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2» Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга. 704

Общество В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости. 14

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 162

Общество Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек. 42

Политика Трамп заявил о желании встретиться с Путиным до выборов в США Президент США Дональд Трамп заявил о желании провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным до американских президентских выборов, которые состоятся в ноябре 2020 года. 4

Общество Долги россиян по алиментам составили 156 млрд рублей Общая задолженность по алиментам в России достигла 156 млрд рублей. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 8

Технологии Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 10 Корпорация Microsoft выпустила плановые накопительные обновления для Windows 10 в рамках программы Patch Tuesday. 31

Армия и оружие На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО «Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Чёрное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости. 2

Общество Госдума разрешила вырубку леса на Байкале ради проектов РЖД Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который позволяет сплошную вырубку леса на Байкале для строительства Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. 5

Происшествия Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге. 15

Футбол Малиновский забил и сделал два ассиста в матче с «Брешией» Всего в нынешнем сезоне 27-летний хавбек забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи в Серии А. Его статистика – здесь.

Авто Honda Breeze обошел по продажам главного конкурента Toyota RAV4 По итогам июньских продаж, Breeze стал самым популярным иностранным кроссовером в Китае с результатом более 20 тысяч реализованных автомобилей и обошел Honda CR-V и Toyota RAV4, которые разошлись в количестве 18 тысяч и 15 тысяч единиц соответственно. 2