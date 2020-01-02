Политика
Газета.RuПрезидент Польши оправдался за отказ ехать на форум памяти холокоста
Всемирный форум памяти холокоста состоится 23 января в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме. В сентябре 2019 года президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года, чтобы принять участие в мероприятиях памяти жертв холокоста.
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с чего всё началось
В начале января польское издание Gazeta Wyborcza сообщило, что Дуда якобы не поедет в Израиль, где будут проходить памятные торжества, из-за присутствия на мероприятии президента России Владимира Путина.РИА Новостивчера в 08:44
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Президент Польши не будет участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста
Комсомольская правдавчера в 12:47
Президент Польши отказался от участия во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста
Телеканал 360°вчера в 13:28
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