Политика

Газета.RuГазета.RuПрезидент Польши оправдался за отказ ехать на форум памяти холокоста

Всемирный форум памяти холокоста состоится 23 января в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме. В сентябре 2019 года президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года, чтобы принять участие в мероприятиях памяти жертв холокоста.
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с чего всё началось
В начале января польское издание Gazeta Wyborcza
 сообщило, что Дуда якобы не поедет в Израиль, где будут проходить памятные торжества, из-за присутствия на мероприятии президента России Владимира Путина.
РИА Новостивчера в 08:44

Подробнее о событии

«Дубина Холокоста» и азиатский гамбит

Новостной фронт05 января в 03:30

Президент Польши не будет участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста

Комсомольская правдавчера в 12:47

Президент Польши отказался от участия во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста

Телеканал 360°вчера в 13:28

Дуда объяснил отказ ехать на форум памяти холокоста

РИА Новостивчера в 09:05

Президент Польши принял решение не участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста

ТАССвчера в 09:12

Президент Польши объяснил отказ ехать на форум памяти холокоста

Взгляд.рувчера в 11:20

В Израиле объяснили отказ президента Польши ехать на форум из-за Путина

Lenta.ruвчера в 07:49
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Происшествия

Украина подтвердила гибель всех пассажиров разбившегося в Иране Boeing

РБК 00:40
Армия и оружие

МИД Ирана назвал удар по базе США мерой самообороны

В своем аккаунте Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал о принятых арабской страной соразмерных мерах самозащиты, которые не нарушают 51 статью Устава ООН.
Военное дело вчера в 22:41
Финансы

Рубль потерял к доллару и укрепился к евро на торгах Мосбиржи

Напомним, Банк России установил следующие официальные курсы валют на праздничные дни (1-8 января) и первый рабочий день 2020 года (9 января): 61,9057 рубля за доллар и 69,3777 рубля за евро.
Экономика сегодня 02:31
Энергетика

Цена на нефть WTI растет после ударов Ирана по объектам США

Цена на нефть компании WTI поднялась более чем на 4% на фоне ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по военным объектам США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.
Газета.Ru вчера в 20:58
Гаджеты

Компания Intel рассказала о своих достижениях

Во время выставки CES 2020 разработчики из компании рассказали о том, что поставки 10-нм мобильных процессоров Tiger Lake начнутся летом этого года.
Goroday.ru вчера в 12:15
Происшествия

Украинский самолёт упал в аэропорту Тегерана

Ранним утром в среду самолёт "Международных авиалиний Украины" упал в тегеранском аэропорту практически сразу после взлёта.
Pravda.Ru 01:36
Политика

Зеленский заявил, что лично контролирует все мероприятия по крушению лайнера под Тегераном

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем все мероприятия, которые связаны с крушением украинского авиалайнера в Иране.
Народные новости 02:24
Политика

Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

ТАСС вчера в 16:01
Спорт

WADA начало расследование после фильма о допинге в тяжёлой атлетике

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено проверить информацию, изложенную в документальном фильме немецкой телекомпании ARD.
Суть событий вчера в 02:32
Происшествия

Сбежавший из части в Забайкалье срочник сам пришел в полицию

Срочник, сбежавший из воинской части в Забайкалье, пришел в полицию в городе Ачинске Красноярского края.
BFM.ru 06 января в 05:45
Шоу-бизнес

Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами

Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Shraibikus News 06 января в 12:56
Политика

В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России

Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики в целом к России.
РИА Новости вчера в 20:32
Гаджеты

Представлена видеокарта для киберспорта AMD Radeon RX 5600 XT

iXBT.com 06 января в 18:42
Происшествия

В Хабаровском крае младенец насмерть замерз на балконе

Европейско-Азиатские новости 06 января в 07:42
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Происшествия

В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Вести.Ru 00:25
Экономика

Реализация Rail Baltica отстает от плана на полтора года

Совместный аудит фактической реализации проекта Rail Baltica проведённый Латвией, Литвой и Эстонией установил, что проект может не уложится в намечаемые графики и превысить бюджет, пишет портал Dienas Business.
REGNUM вчера в 08:54
Политика

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал в интервью "РГ", какая отечественная продукция может конкурировать, благодаря высокому качеству на мировом рынке.
Российская газета 01:55
Армия и оружие

Американских военных в Ираке предупредили о ракетном ударе Ирана

Американский военный контингент в Ираке был оповещен о запуске ракет с территории Ирана с помощью специальной системы.
Lenta.ru 02:09
Футбол

Лоренсо Мельгарехо: «„Спартак“ хочет продлить контракт со мной»

Матч ТВ вчера в 23:59
Наука

Мучные черви помогут безопасно решить проблему пластмассовых отходов

Американские биологи заявили, что мучные черви помогут решить безопасно проблему отходов из пластмассы.
МедиаПоток 05 января в 05:32
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина

REGNUM вчера в 23:38
Происшествия

У безработной москвички украли драгоценности и валюту на 7 млн рублей

У безработной жительницы Москвы украли ювелирные изделия и валюту на сумму более 7,1 млн рублей.
Газета.Ru 02:20
Политика

Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа

Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри не приехали на праздник Кейт Миддлтон

После богослужения вся компания отправилась в загородную резиденцию Анмер-Холл, где и прошло празднование торжества, пишет Teleprogramma.
News.ru вчера в 10:53
Общество

Житель Пензенской области выиграл 123 млн рублей в лотерею

Мужчина из Пензенской области 7 января выиграл больше 123 млн рублей.
ГЛАС.RU вчера в 07:14
Футбол

«Аякс» хочет арендовать у «Галатасарая» Бабела

«Аякс» ведет переговоры с «Галатасараем» об аренде крайнего нападающего Райана Бабела до конца сезона, сообщает De Telegraaf.
Спорт-Экспресс 00:49
Происшествия

В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденной девочки

Во дворе многоквартирного дома в Новокузнецке обнаружили тело новорожденной девочки.
РБК 01:31
Футбол

«Астон Вилла» арендовала Дринкуотера у «Челси»

Sportbox.RU вчера в 09:43
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи

Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.
StarHit.ru вчера в 09:00
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Польский политический деятель, президент Польши с 6 августа 2015 года. 24 мая 2015 года избран главой польского государства.
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