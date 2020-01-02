с чего всё началось

Всемирный форум памяти холокоста состоится 23 января в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме. В сентябре 2019 года президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года, чтобы принять участие в мероприятиях памяти жертв холокоста.

Президент Польши оправдался за отказ ехать на форум памяти холокоста

Армия и оружие МИД Ирана назвал удар по базе США мерой самообороны В своем аккаунте Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал о принятых арабской страной соразмерных мерах самозащиты, которые не нарушают 51 статью Устава ООН.

Финансы Рубль потерял к доллару и укрепился к евро на торгах Мосбиржи Напомним, Банк России установил следующие официальные курсы валют на праздничные дни (1-8 января) и первый рабочий день 2020 года (9 января): 61,9057 рубля за доллар и 69,3777 рубля за евро.

Энергетика Цена на нефть WTI растет после ударов Ирана по объектам США Цена на нефть компании WTI поднялась более чем на 4% на фоне ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по военным объектам США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.

Гаджеты Компания Intel рассказала о своих достижениях Во время выставки CES 2020 разработчики из компании рассказали о том, что поставки 10-нм мобильных процессоров Tiger Lake начнутся летом этого года.

Происшествия Украинский самолёт упал в аэропорту Тегерана Ранним утром в среду самолёт "Международных авиалиний Украины" упал в тегеранском аэропорту практически сразу после взлёта.

Политика В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики в целом к России.

Экономика Реализация Rail Baltica отстает от плана на полтора года Совместный аудит фактической реализации проекта Rail Baltica проведённый Латвией, Литвой и Эстонией установил, что проект может не уложится в намечаемые графики и превысить бюджет, пишет портал Dienas Business.

Политика В Роскачестве назвали самые качественные российские товары Глава Роскачества Максим Протасов рассказал в интервью "РГ", какая отечественная продукция может конкурировать, благодаря высокому качеству на мировом рынке.

Политика Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.