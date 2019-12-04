Политика

РБКРБКПрезидент Польши отказался считать Россию врагом

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности. Свою позицию он озвучил на пресс-конференции после саммита НАТО в Лондоне, сообщает TVN24.
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с чего всё началось

Президент Польши уверен, что Россия - не враг НАТО

Россия не является врагом Североатлантического альянса. Об этом заявил в среду президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам состоявшегося в британской столице саммита НАТО.
ТАСС11:57

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Президент Польши не считает Россию врагом НАТО

РЕН ТВ15:18

Президент Польши отказался считать Россию врагом

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Президент Польши отказался признавать Россию врагом НАТО

Комсомольская правда13:02

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РИА Новости15:25

Президент Польши уверен, что Россия - не враг НАТО

ТАСС11:57
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 15:32, Ашберн
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ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

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Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова

Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
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Всего на территории Украины проживает около 150 тысяч этнических венгров, преимущественно вдоль границы с Венгрией в Закарпатской области.
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Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания 09:06
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В Одессе объявлен траур после пожара в колледже

Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о введении траура в связи с пожаром в Одесском колледже, сообщает RT.
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Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
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МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
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Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
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Политика

Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РИА Новости 12:47
Политика

МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина

Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru 06:56
Политика

Болгария после упрека Путина отчиталась по строительству «Турецкого потока»

В октябре были определены сроки строительства газопровода в Болгарии для «Турецкого потока», согласно которым инфраструктура для приема газа на территории страны должна быть закончена в первой половине 2020 года.
Взгляд.ру 14:12
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Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии

21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.
Коммерсантъ 09:00
Политика

СБУ сообщила о задержании члена «Единой России» в Херсонской области

В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
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Рапино: так и хочется закричать: «Роналду, Месси, Ибрагимович, помогите мне!»

Летом 2019 года Рапино в составе сборной США стала победителем чемпионата мира, а также была признана лучшим игроком турнира.
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ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

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Путин подписал законопроект о предустановке российского софта

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, запрещающий продажу электронной техники без установленного российского программного обеспечения.
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Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
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Россия попала в первую корзину дивизиона B при жеребьевке Лиги наций

Как сообщает пресс-служба союза, сборная России оказалась в первой корзине дивизиона B вместе с командами Австрии, Уэльса и Чехии.
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Disney снимет новый фильм франшизы «Планета обезьян»

Сообщается, что новый фильм станет первым во франшизе, который выйдет под крылом Disney.
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Валдис Пельш опроверг информацию об экстренной госпитализации

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Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Коммерсантъ 11:37
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Спорт

Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров

Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
РИА Новости 12:26
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Какие штрафы для водителей появятся с 1 января 2020 года

Новые штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) вводятся в России с 1 января 2020 года.
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В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим

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СК назвал пилота единственным виновным в деле о сгоревшем SSJ100

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37-летнюю Лободу заподозрили в третьей беременности из-за слов дочки

Светлана Лобода в прошлом году стала мамой во второй раз. Теперь она воспитывает не только восьмилетнюю Евангелину, но и малышку Тильду.
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Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
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Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве

Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.
Вечерняя Москва 02 декабря в 14:44
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