Президент Польши Анджей Дуда не считает, что Россия является врагом НАТО.

Политика Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Общество Российские школьники стали менее грамотными Согласно результатам исследования, средний балл российского школьника по читательской грамотности составил 479 баллов (495 в 2015 году), в области естественных наук — 478 баллов (487 в 2015 году), в области математики — 488 баллов (494 в 2015 году).

Общество Россиянам разрешили посещать бассейн без справок Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.

Спорт Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.

Экономика Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России Всемирный банк заявил о корректировке прогноза роста российской экономики на текущий год с 1% до 1,2%. Об этом сказано в 42-м выпуске «Доклада об экономике России».

Политика СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, проходят обыски.

Культура Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.

Политика Часть новых российских вооружений может быть учтена в договоре СНВ-3 Включение новейших российских вооружений – межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» и гиперзвукового блока для МБР «Авангард» – не потребует новой процедуры ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), считают эксперты Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

Шоу-бизнес Познер отказался реагировать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.

Единоборства Емельяненко согласился подраться с Чахкиевым по правилам ММА Боец ММА Александр Емельяненко принял вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева, но согласен на бой только по правилам смешанных единоборств.