Политика
РИА НовостиПрезидент Польши отказался назвать Россию врагом НАТО
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Общество
РПЦ выступила против закона о домашнем насилии
Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Происшествия
В Одессе объявлен траур из-за пожара в колледже
В Одессе объявили траур 5-6 декабря из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Политика
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Германии
Москва рассматривает как недружественную и безосновательную меру решение властей ФРГ выслать двух сотрудников российского посольства в Берлине.
Политика
Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Общество
Российские школьники стали менее грамотными
Согласно результатам исследования, средний балл российского школьника по читательской грамотности составил 479 баллов (495 в 2015 году), в области естественных наук — 478 баллов (487 в 2015 году), в области математики — 488 баллов (494 в 2015 году).
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Общество
Россиянам разрешили посещать бассейн без справок
Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
Армия и оружие
В КНДР не исключили полномасштабного вооруженного конфликта с США
Начальник генштаба армии КНДР Пак Чен Чхон не исключил вооруженного конфликта с США.
Спорт
Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
Кино
Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен
Сухоруков в двух лентах сыграл брата главного героя. Продолжение этого легендарного фильма фанаты ждут уже много лет.
Экономика
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России
Всемирный банк заявил о корректировке прогноза роста российской экономики на текущий год с 1% до 1,2%. Об этом сказано в 42-м выпуске «Доклада об экономике России».
Космос
Обнаружен загадочный световой сигнал из космоса
Футбол
«Тоттенхэм» потерпел первое поражение при Моуринью, уступив «МЮ»
"Тоттенхэм" потерпел первое поражение под руководством португальского тренера Жозе Моуринью, который возглавил лондонскую команду 20 ноября.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Политика
СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, проходят обыски.
Экономика
Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку
Поправки к бюджету 2019 года подписал президент страны Владимир Путин.
Культура
Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо
Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.
Политика
Часть новых российских вооружений может быть учтена в договоре СНВ-3
Включение новейших российских вооружений – межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» и гиперзвукового блока для МБР «Авангард» – не потребует новой процедуры ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), считают эксперты Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
Космос
Спутник НАСА обнаружил на Луне обломки индийского зонда «Викрам»
Лунной станции Соединенных Штатов удалось обнаружить на естественном спутнике нашей планеты части зонда «Викрам», запущенного Индией.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Единоборства
Емельяненко согласился подраться с Чахкиевым по правилам ММА
Боец ММА Александр Емельяненко принял вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева, но согласен на бой только по правилам смешанных единоборств.
Здоровье
Препарат от сахарного диабета может содержать опасные канцерогены
Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Популярный препарат от сахарного диабета метформин может содержать опасные вещества.
Общество
Егор Жуков выступил с последним словом в суде
Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, которого обвиняют в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля» о массовых беспорядках, выступил с последним словом в суде, сообщает «Новая газета».
Происшествия
Подросток из Тульской области стал жертвой священника-педофила
Одним из потерпевших по делу был признан подросток из Тульской области.