Политика

РИА НовостиРИА НовостиПрезидент Польши отказался назвать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает, что Россия является врагом НАТО.
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Президент Польши не считает Россию врагом НАТО

РЕН ТВ15:18

Президент Польши заявил об отсутствии врага НАТО в лице России

Известия12:11

В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО

РИА Новости15:25

В Совфеде оценили слова президента Польши о России и НАТО

RT на русском14:25

Президент Польши отказался признавать Россию врагом НАТО

Комсомольская правда13:02

Президент Польши отказался считать Россию врагом

РБК14:45

Президент Польши уверен, что Россия - не враг НАТО

ТАСС11:57
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Общество

РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Газета.Ru 04:55
Происшествия

В Одессе объявлен траур из-за пожара в колледже

В Одессе объявили траур 5-6 декабря из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
РЕН ТВ 15:10
Политика

МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Германии

Москва рассматривает как недружественную и безосновательную меру решение властей ФРГ выслать двух сотрудников российского посольства в Берлине.
РБК 07:34
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Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РБК 15:47
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

РИА Новости 07:35
Общество

Российские школьники стали менее грамотными

Согласно результатам исследования, средний балл российского школьника по читательской грамотности составил 479 баллов (495 в 2015 году), в области естественных наук — 478 баллов (487 в 2015 году), в области математики — 488 баллов (494 в 2015 году).
Хакасия-Информ 03:38
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 10:25
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Газета.Ru вчера в 23:32
Общество

Россиянам разрешили посещать бассейн без справок

Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
Комсомольская правда 04:41
Армия и оружие

В КНДР не исключили полномасштабного вооруженного конфликта с США

Начальник генштаба армии КНДР Пак Чен Чхон не исключил вооруженного конфликта с США.
РЕН ТВ 13:50
Спорт

Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров

Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
РИА Новости 12:26
Кино

Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен

Сухоруков в двух лентах сыграл брата главного героя. Продолжение этого легендарного фильма фанаты ждут уже много лет.
Кубань 24 15:27
Экономика

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России

Всемирный банк заявил о корректировке прогноза роста российской экономики на текущий год с 1% до 1,2%. Об этом сказано в 42-м выпуске «Доклада об экономике России».
ТК Звезда 08:23
Космос

Обнаружен загадочный световой сигнал из космоса

Lenta.ru 02 декабря в 02:40
Футбол

«Тоттенхэм» потерпел первое поражение при Моуринью, уступив «МЮ»

"Тоттенхэм" потерпел первое поражение под руководством португальского тренера Жозе Моуринью, который возглавил лондонскую команду 20 ноября.
РИА Новости 16:55
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Политика

СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, проходят обыски.
Lenta.ru 13:32
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Общество

Валдис Пельш опроверг сообщения о госпитализации

РБК 05:40
Экономика

Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку

Поправки к бюджету 2019 года подписал президент страны Владимир Путин.
СургутИнтерНовости 03:39
Культура

Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо

Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.
Ревизор.ру 02 декабря в 10:43
Политика

Часть новых российских вооружений может быть учтена в договоре СНВ-3

Включение новейших российских вооружений – межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» и гиперзвукового блока для МБР «Авангард» – не потребует новой процедуры ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), считают эксперты Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
Ведомости 07:19
Космос

Спутник НАСА обнаружил на Луне обломки индийского зонда «Викрам»

Лунной станции Соединенных Штатов удалось обнаружить на естественном спутнике нашей планеты части зонда «Викрам», запущенного Индией.
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Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Музыка

Названа самая популярная песня года среди пользователей Shazam

Известия 12:02
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Емельяненко согласился подраться с Чахкиевым по правилам ММА

Боец ММА Александр Емельяненко принял вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева, но согласен на бой только по правилам смешанных единоборств.
Российская газета 02 декабря в 06:24
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«Удинезе» вышел в 1/8 финала Кубка Италии, где сыграет с «Ювентусом»

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Препарат от сахарного диабета может содержать опасные канцерогены

Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Популярный препарат от сахарного диабета метформин может содержать опасные вещества.
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Егор Жуков выступил с последним словом в суде

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, которого обвиняют в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля» о массовых беспорядках, выступил с последним словом в суде, сообщает «Новая газета».
РБК 16:34
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Подросток из Тульской области стал жертвой священника-педофила

Одним из потерпевших по делу был признан подросток из Тульской области.
Тульские новости 02:15
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