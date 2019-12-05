Политика
РБКПрезидент Польши отказался считать Россию врагом
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности. Свою позицию он озвучил на пресс-конференции после саммита НАТО в Лондоне, сообщает TVN24.
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с чего всё началось
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что он не считает Россию врагом НАТО.RT на русском14:25
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Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Армия и оружие
WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток
Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток.
Футбол
«Атлетико» избежал закрытия трибун за оскорбления фанатами Гризманна
Футбольный клуб "Атлетико" избежал закрытия трибун домашнего стадиона после оскорбления фанатами мадридцев экс-нападающего команды Антуана Гризманна во время матча чемпионата Испании против "Барселоны", сообщает Daily Mail.
Гаджеты
Стартовали продажи новых флагманов Honor
Политика
МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии
"Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные", - сообщили журналистам на Смоленской площади.
Политика
Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Дочь Анджелины Джоли сменила имя на мужское
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло сменила имя на Джон, передают "Дни.ру".
Экономика
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Госдума на пленарном заседании 5 декабря рассмотрит правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12130 рублей.
Происшествия
В пожаре в колледже Одессы погибла преподаватель
При пожаре в колледже Одессы один человек погиб и еще более 20 пострадали, сообщили в местном департаменте здравоохранения.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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NVIDIA: две трети прибыли идут от видеокарт с рейтрейсингом
На ежегодной технологической конференции Credit Suisse финансовый директор компании NVIDIA Колетт Кресс заявила, что на данный момент выручка NVIDIA на две трети определяется видеокартами семейства GeForce RTX.
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин напугал поклонников лицом после пластической операции
Кстати, фото певца после операции было опубликовано в сети.
Шоу-бизнес
Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными
Позорными и унизительными считает пенсии в России народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Здоровье
Препарат от сахарного диабета может содержать опасные канцерогены
Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Популярный препарат от сахарного диабета метформин может содержать опасные вещества.
Кино
Стали известны даты выхода сериала «Дракула» от создателей «Шерлока»
Технологии
Фарш из искусственной рыбы начнут продавать в России
Фарш из искусственной рыбы начнут продавать в России.
Политика
Сенат Чехии объявил 21 августа днём памяти подавления «Пражской весны»
Новый закон призван закрепить в официальном чешском календаре дату памяти событий так называемой «Пражской весны», когда 21 августа 1968 года в Чехословакию с целью недопущения вырывания страны из социалистического блока были введены войска государств — членов Варшавского договора: СССР, ГДР, Польши, Болгарии и Венгрии.
Авто
На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207
На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене.
Политика
МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Армия и оружие
США заявили о задержании судна с иранским оружием в Османском заливе
Экипаж американского эсминца "Форест Шерман" задержал в Османском заливе судно с частями ракет.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Общество
Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж покидают Alphabet
Основатели Google Сергей Брин (Sergey Brin) и Ларри Пейдж (Larry Page) объявили, что они уходят с руководящих должностей родительской компании Alphabet.
Здоровье
Поликлиники Подмосковья укомплектованы врачами на 79,6%
В Московской области укомплектованность поликлиник врачами составляет 79,6%, самая дефицитная специальность среди врачей в регионе — терапевт, сообщила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.