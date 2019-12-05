Политика

РБКРБКПрезидент Польши отказался считать Россию врагом

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности. Свою позицию он озвучил на пресс-конференции после саммита НАТО в Лондоне, сообщает TVN24.
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В Совфеде оценили слова президента Польши о России и НАТО

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что он не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском14:25

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Российский сенатор оценил слова президента Польши о России и НАТО

REGNUM17:48

В Совфеде отреагировали на слова президента Польши о России и НАТО

Известия16:36

Президент Польши отказался признавать Россию врагом НАТО

Комсомольская правда13:02

В Совфеде прокомментировали слова польского президента о России и НАТО

РИА Новости15:25

В Совфеде оценили слова президента Польши о России и НАТО

RT на русском14:25

Президент Польши отказался считать Россию врагом

РБК14:45

Президент Польши уверен, что Россия - не враг НАТО

ТАСС11:57
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Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 12:09
Армия и оружие

WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток

Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток.
Российская газета 17:47
Футбол

«Атлетико» избежал закрытия трибун за оскорбления фанатами Гризманна

Футбольный клуб "Атлетико" избежал закрытия трибун домашнего стадиона после оскорбления фанатами мадридцев экс-нападающего команды Антуана Гризманна во время матча чемпионата Испании против "Барселоны", сообщает Daily Mail.
РИА Новости 12:46
Гаджеты

Стартовали продажи новых флагманов Honor

iXBT.com 16:10
Политика

МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии

"Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные", - сообщили журналистам на Смоленской площади.
Интерфакс 07:13
Политика

Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли сменила имя на мужское

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло сменила имя на Джон, передают "Дни.ру".
Москва 24 08:28
Экономика

Госдума обсудит повышение минимальной зарплаты в России

Госдума на пленарном заседании 5 декабря рассмотрит правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12130 рублей.
URA.Ru 17:43
Происшествия

В пожаре в колледже Одессы погибла преподаватель

При пожаре в колледже Одессы один человек погиб и еще более 20 пострадали, сообщили в местном департаменте здравоохранения.
Газета.Ru 07:51
Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru 09:37
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 08:30
Технологии

NVIDIA: две трети прибыли идут от видеокарт с рейтрейсингом

На ежегодной технологической конференции Credit Suisse финансовый директор компании NVIDIA Колетт Кресс заявила, что на данный момент выручка NVIDIA на две трети определяется видеокартами семейства GeForce RTX.
Игромания.ру 17:46
Происшествия

ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Lenta.ru 02 декабря в 03:47
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин напугал поклонников лицом после пластической операции

Кстати, фото певца после операции было опубликовано в сети.
Вечерний курьер 10:54
Шоу-бизнес

Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными

Позорными и унизительными считает пенсии в России народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Shraibikus News 15:42
Здоровье

Препарат от сахарного диабета может содержать опасные канцерогены

Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Популярный препарат от сахарного диабета метформин может содержать опасные вещества.
Absolut TV 11:42
Кино

Стали известны даты выхода сериала «Дракула» от создателей «Шерлока»

Российская газета 12:15
Технологии

Фарш из искусственной рыбы начнут продавать в России

Фарш из искусственной рыбы начнут продавать в России.
Вести ПК в Воронеже 15:23
Политика

Сенат Чехии объявил 21 августа днём памяти подавления «Пражской весны»

Новый закон призван закрепить в официальном чешском календаре дату памяти событий так называемой «Пражской весны», когда 21 августа 1968 года в Чехословакию с целью недопущения вырывания страны из социалистического блока были введены войска государств — членов Варшавского договора: СССР, ГДР, Польши, Болгарии и Венгрии.
REGNUM 18:10
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Шоу-бизнес

Константин Богомолов показал округлившийся живот Ксении Собчак

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Авто

На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207

На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
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СБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене.
Известия 16:12
Музыка

Apple Music назвала самые популярные песни 2019 года в мире и в России

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Политика

МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
ТАСС 11:33
Армия и оружие

США заявили о задержании судна с иранским оружием в Османском заливе

Экипаж американского эсминца "Форест Шерман" задержал в Османском заливе судно с частями ракет.
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Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

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Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж покидают Alphabet

Основатели Google Сергей Брин (Sergey Brin) и Ларри Пейдж (Larry Page) объявили, что они уходят с руководящих должностей родительской компании Alphabet.
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Поликлиники Подмосковья укомплектованы врачами на 79,6%

В Московской области укомплектованность поликлиник врачами составляет 79,6%, самая дефицитная специальность среди врачей в регионе — терапевт, сообщила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.
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