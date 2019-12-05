Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что он не считает Россию врагом НАТО.

с чего всё началось

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности. Свою позицию он озвучил на пресс-конференции после саммита НАТО в Лондоне, сообщает TVN24.

Футбол «Атлетико» избежал закрытия трибун за оскорбления фанатами Гризманна Футбольный клуб "Атлетико" избежал закрытия трибун домашнего стадиона после оскорбления фанатами мадридцев экс-нападающего команды Антуана Гризманна во время матча чемпионата Испании против "Барселоны", сообщает Daily Mail.

Политика МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии "Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные", - сообщили журналистам на Смоленской площади.

Политика Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Экономика Госдума обсудит повышение минимальной зарплаты в России Госдума на пленарном заседании 5 декабря рассмотрит правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12130 рублей.

Происшествия В пожаре в колледже Одессы погибла преподаватель При пожаре в колледже Одессы один человек погиб и еще более 20 пострадали, сообщили в местном департаменте здравоохранения.

Технологии NVIDIA: две трети прибыли идут от видеокарт с рейтрейсингом На ежегодной технологической конференции Credit Suisse финансовый директор компании NVIDIA Колетт Кресс заявила, что на данный момент выручка NVIDIA на две трети определяется видеокартами семейства GeForce RTX.

Происшествия ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».

Политика Сенат Чехии объявил 21 августа днём памяти подавления «Пражской весны» Новый закон призван закрепить в официальном чешском календаре дату памяти событий так называемой «Пражской весны», когда 21 августа 1968 года в Чехословакию с целью недопущения вырывания страны из социалистического блока были введены войска государств — членов Варшавского договора: СССР, ГДР, Польши, Болгарии и Венгрии.