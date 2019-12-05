Политика

RT на русскомRT на русскомПрезидент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Лондоне саммита Североатлантического альянса.
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с чего всё началось

В Совфеде оценили слова президента Польши о России и НАТО

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что он не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском14:25

Подробнее о событии

В Совфеде оценили слова президента Польши о НАТО и России

РЕН ТВ19:39

В Совфеде отреагировали на слова президента Польши о России и НАТО

Известия16:36

Президент Польши отказался признавать Россию врагом НАТО

Комсомольская правда13:02

В Совфеде прокомментировали слова польского президента о России и НАТО

РИА Новости15:25

В Совфеде оценили слова президента Польши о России и НАТО

RT на русском14:25

Президент Польши отказался считать Россию врагом

РБК14:45

Президент Польши уверен, что Россия - не враг НАТО

ТАСС11:57
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Армия и оружие

Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
КП - Донецк 09:38
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Газета.Ru 17:27
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 12:09
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 08:30
Экономика

Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
REGNUM вчера в 14:10
Здоровье

На Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице

Сотрудники прокуратуры, управления Росздравнадзора и минздрава Сахалинской области провели проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств и не выявили нарушений.
РИА Новости 21:06
Общество

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Ранее американское издание назвало запуск в США регулярных пилотируемых миссий астронавтов к МКС "началом конца России как космической державы".
РИА Новости 09:19
Шоу-бизнес

Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина

Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Газета.Ru 08:09
Наука

Ученые выдвинули новую гипотезу об исчезновении древних людей

Ученые предполагают, что человек разумный не только вытеснял "коренных жителей" с мест обитания, но и открыто их истреблял.
Народные новости вчера в 06:31
Происшествия

В Уссурийске загорелся магазин автозапчастей

В Уссурийске загорелся двухэтажный магазин автозапчастей. Об этом сообщил «РИА Новости» региональный главк МЧС России.
РБК 21:18
Происшествия

В Свердловской области на территории завода произошел пожар

В городе Верхняя Пышма в Свердловской области загорелось здание на территории завода «Уралэлектромедь».
РБК 14:19
Происшествия

Военная база США в Перл-Харборе закрыта после сообщения о стрельбе

Американская объединенная база Пёрл-Харбор - Хикэм закрыта после сообщения о стрельбе на военно-морской верфи в Перл-Харбор, штат Гавайи.
РИА Новости 20:40
Авто

Кроссовер Genesis GV80 рассекретили полностью

Основным силовым агрегатом для кроссовера GV80 станет 2,5-литровый бензиновый турбодвигатель с 4 цилиндрами мощностью 300 лошадиных сил.
Somanyhorses 10:00
Происшествия

Около 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

При пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали около 10 человек, сообщает издание «Думская.net».
iReactor 05:02
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Технологии

В WhatsApp появится темная тема

В мессенджере WhatsApp в скором времени появится темная тема.
UfaTime.ru 01:11
Общество

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:09
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Вести.Ru 11:54
Авто

В обновленных Lada 4x4 нашли проблемы

АвтоВАЗ изменил статус уже сошедших с конвейера рестайлинговых внедорожников с серийного на предсерийный.
Авторамблер 02:33
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета 04:55
Политика

ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

В Германии заговорили о возможности новых санкций против России из-за резонансного убийства гражданина Грузии в Берлине.
News.ru 07:35
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Пятый канал вчера в 07:31
Космос

Спутник НАСА обнаружил на Луне обломки индийского зонда «Викрам»

Лунной станции Соединенных Штатов удалось обнаружить на естественном спутнике нашей планеты части зонда «Викрам», запущенного Индией.
Discover24 03:57
Политика

Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РБК 15:47
Происшествия

ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Lenta.ru 02 декабря в 03:47
Общество

Сын Грефа устроился на работу в структуру «Альфа-групп»

Олег Греф, сын президента Сбербанка Германа Грефа, назначен управляющим директором в инвестиционном подразделении «Альфа-групп» – А1, говорится в сообщении компании.
Ведомости 11:04
Общество

Для студента ВШЭ Егора Жукова обвинение запросило четыре года колонии

BFM.ru 09:15
Происшествия

Жилой дом обрушился после взрыва газа в Польше

В жилом трехэтажном доме Польши произошел взрыв газа, который вызвал обрушение конструкций.
Газета.Ru 18:31
Хоккей

СКА победил «Ак Барс» и продлил победную серию в КХЛ до 10 матчей

РИА Новости 14:10
Как работают Яндекс.Новости?
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