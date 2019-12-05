Политика

RT на русскомRT на русскомПрезидент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Лондоне саммита Североатлантического альянса.
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Владимир Джабаров
Думаю, что это скорее слова не лидера Польши, а американского президента. Дональд Трамп дал понять, что он не считает Россию врагом, заявил о необходимости сотрудничества с нашей страной. И остальные мгновенно это поддержали.
— Владимир Джабаров, российский политикМосква 24 01:19
с чего всё началось

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