Политика
РБКПрезидент Польши отказался считать Россию врагом
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности. Свою позицию он озвучил на пресс-конференции после саммита НАТО в Лондоне, сообщает TVN24.
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с чего всё началось
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что он не считает Россию врагом НАТО.RT на русском14:25
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Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Политика
Путин признал неприемлемыми условия Киева по транзиту газа
Президент России заявил о готовности Москвы сохранить транзит газа через Украину в Евросоюз, однако, условия, которые выдвигает Киев для заключения контракта, неприемлемы.
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Армия и оружие
Путин заявил, что США рассматривают космос как театр военных действий
Президент РФ Владимир Путин заявил, что США рассматривают космос как театр военных действий, где намерены планировать боевые операции, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В результате стрельбы на базе США в Перл-Харборе ранены три человека
На верфи, расположенной на территории базы американских ВМС в Перл-Харборе произошла стрельба, в результате которой три человека были ранены.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
Общество
Лидеры России и Китая запустят «Силу Сибири» в полдень
Старт началу поставок российского природного газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири» президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дадут в полдень.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными
Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать на обвинения Певцова
Телеведущий Владимир Познер сообщил, что не станет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Футбол
«Зенит» заинтересован в трансфере защитника «Севильи» Араны
«Зенит» претендует на защитника «Севильи» Гильерме Арану. Клуб из Санкт-Петербурга хочет подписать футболиста в зимнее трансферное окно.
Общество
Зима на Сахалин уже пришла, а районы еще вспоминают, куда спрятали шлагбаумы для перекрытия дорог
Систематически Ноглики и Оха не выставляли мобильные пункты обогрева и питания — на это жаловались водители и при вчерашних перекрытиях.
Армия и оружие
Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР
3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
Экономика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
Футбол
«МЮ» победил «Тоттенхэм» Моуринью
Авто
Названы самые популярные подержанные автомобили в России
Отечественная LADA в рейтинге самых часто перепродаваемых автомобилей стала только 10-й.
Происшествия
В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»
Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
Общество
Генпрокуратура отменила дело, возбужденное по заявлению сокурсника Путина
Согласно УПК прокурор может отменить постановление о возбуждении дела в течение 24 часов после получения его материалов, которые следователь должен отправить прокурору «незамедлительно» после возбуждения дела.
Армия и оружие
США направят против России «Золотую Орду»
Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающую также использование искусственного интеллекта и коммуникаций.
Хоккей
СКА обыграл «Ак Барс» в серии буллитов
Общество
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
Экономика
«Роснано» получит 20 миллиардов рублей на развитие цифровой экономики
Отмечается, что на создание фонда будет выделено 20 миллиардов рублей.
Кино
Кит Харрингтон объяснил смерть Дейенерис в «Игре престолов»
Дейенерис в последнем сезоне вела себя не очень адекватно – она начала убивать всех подряд и это не могло устраивать Джона Сноу.
Общество
Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах
Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
Политика
Убитый в Берлине Хангошвили оказался причастен к терактам в Ингушетии
Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) министерства внутренних дел республики Ингушетия разыскивал с 2008 года убитого в августе 2019 года в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили по подозрению в причастности к террористическим актам на территории республики.
Общество
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.