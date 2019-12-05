Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что он не считает Россию врагом НАТО.

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности. Свою позицию он озвучил на пресс-конференции после саммита НАТО в Лондоне, сообщает TVN24.

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