Политика
RT на русскомПрезидент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Лондоне саммита Североатлантического альянса.
Читать в источнике
Оценить271
Думаю, что это скорее слова не лидера Польши, а американского президента. Дональд Трамп дал понять, что он не считает Россию врагом, заявил о необходимости сотрудничества с нашей страной. И остальные мгновенно это поддержали.
— Владимир Джабаров, российский политикМосква 24 01:19
с чего всё началось
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что он не считает Россию врагом НАТО.RT на русскомвчера в 14:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 05:08, Ашберн
Политика
Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на болгарское радио.
Общество
Медведев прокомментировал «исчезновение» иностранных лекарств из аптек
При реализации программы импортозамещения никто не хотел добиться «исчезновения» препаратов зарубежного производства с прилавков российских аптек, подчеркнул глава правительства РФ Дмитрий Медведев в четверг, 5 декабря, в интервью телеканалам.
Политика
Nord Stream 2 AG возобновила прокладку газопровода «Северный поток-2»
Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG возобновила работы по прокладке трубопровода.
Общество
Медведев рассказал о росте доходов россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3 процента.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Шоу-бизнес
Ургант посоветовал Певцову назвать Познера «врагом народа»
Ранее актер Дмитрий Певцов опубликовал видео в своем аккаунте в Инстаграм, где предстал перед публикой в образе бывшего советского лидера Иосифа Сталина и назвал журналиста Владимира Познера «врагом России», который хочет, чтобы страна вымерла.
Политика
МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Фигурное катание
Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
Политика
Конгресс США нашел основания для импичмента Трампа
Глава юридического комитета конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что имеются достаточные основания для начала процедуры импичмента действующего главы Белого дома Дональда Трампа.
Политика
Депутаты Госдумы РФ продлили себе новогодние каникулы
Первую неделю после новогодних и рождественских каникул народные избранники отвели на поездки по регионам.
Технологии
Для отечественного софта разработали критерии господдержки
Ранее Минкомсвязь предложила при поддержке отечественного софта учитывать новизну идеи, проработанность бизнес-плана, техническую возможность реализации, потенциал импортозамещения продукта, факт попадания его разработчика в санкционный список и др.
Политика
Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Общество
«Ведомости»: судьи предложили наказывать СМИ за давление на них
Совет судей разрабатывает проект защиты от "тенденциозных публикаций" и предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суд, пишет газета "Ведомости", ознакомившаяся с проектом концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы.
Авто
В России подешевели автомобили Ravon
Политика
Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается входить в состав другого государства, в том числе «братской России».
Политика
СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.
Политика
Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»
Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду и россиян действительно стоит называть "воинственным народом" в полном смысле этого слова.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова блеснула на открытии фитнес-клуба Тимати
На открытии именно Решетова стала суть ли не самым главным действующим лицом, блеснув перед репортерами и гостями в облагающем наряде, который выгодно подчеркивал все изгибы ее тела.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Общество
Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах
По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян
Что касается своей пенсии, то Лещенко заявил, что всю ее тратит на благотворительность.
Шоу-бизнес
Фото: Эмма Стоун обручилась с бойфрендом Дэйвом МакКери
Режиссер опубликовал совместный снимок с Эммой в своем Instagram.
Происшествия
Суд отказался восстанавливать на службе полицейского по делу Голунова
Мосгорсуд отказался восстанавливать на службе бывшего полицейского и оперативника Максима Уметбаева, которого уволили после дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в суде.
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг наушников
Роскачество протестировало модели наушников 2018 и 2019 годов.
Фигурное катание
Евгения Медведева жестко ответила на вопрос фаната в Instagram
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно жестко ответила на вопрос фаната в ленте социальной сети Instagram.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.