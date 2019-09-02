Политика
Lenta.ruПрезидент Польши отказался сотрудничать с Россией
Президент Польши Анджей Дуда считает, что странам Запада не стоит сотрудничать с Россией в привычном режиме. Об этом политик заявил на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майклом Пенсом в Варшаве, передает ТАСС.
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Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Политика
Брат президента Молдавии стал партнером Игоря Чайки по мусорному бизнесу
Игорь Чайка — бизнесмен и сын генпрокурора России — курирует работу Российско-Молдавского экономического совета, является бизнес-послом ассоциации «Деловая Россия» в Молдавии и Приднестровье.
РБК 06:51
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.
РИА Новости 08:50
Футбол
Икарди может продолжить карьеру в «ПСЖ»
Vprognoze.ru 03:59
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru 12:31
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Футбол
«Зенит» объявил о покупке Караваева
Санкт-петербургский «Зенит» приобрёл защитника голландского «Витесса» и сборной России Вячеслава Караваева.
RT на русском 12:24
Футбол
На выход: ФК «Ростов» не хотят предоставлять в аренду «Ростов Арену»
Как рассказал РБК Ростов PR-директор клуба Денис Штанько, ФК «Ростов» уже получил проект соглашения о расторжении договора с управляющей компанией стадиона «Ростов-Арена» — Федеральным государственным унитарным предприятием «Спорт-Инжиниринг» (документ имеется в распоряжении редакции).
РБК Ростов-на-Дону 10:32
Политика
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК 06:33
Шоу-бизнес
Супруга Андрея Григорьева-Апполонова прокомментировала развод
Супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова подтвердила слухи о разводе.
ТК Звезда 12:30
Авто
Во второй половине августа цены на автомобили изменились у 4 брендов
Автоновости дня 04:07
Финансы
ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума с марта 2008 года
Курс китайской валюты снизился до 7,0883 юаня за американский доллар Народный банк Китая в понедельник, 2 сентября, понизил курс юаня до минимального значения с 13 марта 2008 года, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 01:25
Политика
В России изменились правила призыва на военную службу
В России начали действовать изменения, коснувшиеся правил призыва в армию. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Газета.Ru вчера в 02:27
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Авто
Стало известно российское название кроссовера Geely SX11
Компания Geely планирует и дальше укреплять свои позиции на российском рынке благодаря выводу сразу нескольких новинок – Geely GS, Geely Coolray (SX11) и премиальный кроссовер-купе Geely FY-11.
Автостат 02:27
Политика
На Украине заявили о необходимости начать переговоры с Россией по газу
Новый глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киеву необходимо завершить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и начать переговоры с Россией по транзиту голубого топлива.
Взгляд.ру 04:06
Политика
Первый президент Крыма впал в кому после инсульта
Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
Известия 10:03
Происшествия
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Хоккей
СКА начал новый сезон с победы над «Металлургом»
Sportbox.RU 12:18
Шоу-бизнес
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Армия и оружие
Jerusalem Post: Российские самолеты для Турции в обмен на территорию
Со слов The Jerusalem Post, внимание Эрдогана в ходе посещения Москвы к Су-35 и Су-57, моментально подхваченное СМИ из РФ, как раз и можно воспринимать в контексте указанного обмена.
Военное обозрение вчера в 23:29
Здоровье
В Новой Зеландии зафиксирована самая масштабная вспышка кори за 20 лет
Страна столкнулась с самой масштабной вспышкой кори за последние 20 лет.
Аргументы и Факты 01:56
Гаджеты
LG представила телевизор NanoCell 8K с ИИ
IT-World 06:41
Футбол
Кейлор Навас перешел в «ПСЖ», «Реал» арендовал Ареоля
Ранее сообщалось, что Навас заработает в «ПСЖ» 18 млн евро за три года, а «Реал» получит 15 млн и арендует вратаря французов Альфонса Ареоля на сезон.
Sports.ru 12:05
Космос
Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска
Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ 11:43
Армия и оружие
В Москве открыли памятную доску первому начальнику Института военных переводчиков Биязи
Заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов открыл в День знаний в Военном университете мемориальную доску первому начальнику Военного института иностранных языков генерал-лейтенанту Николаю Биязи.
ТАСС 06:04