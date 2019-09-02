Президент Польши Анджей Дуда считает, что странам Запада не стоит сотрудничать с Россией в привычном режиме. Об этом политик заявил на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майклом Пенсом в Варшаве, передает ТАСС.

Политика Брат президента Молдавии стал партнером Игоря Чайки по мусорному бизнесу Игорь Чайка — бизнесмен и сын генпрокурора России — курирует работу Российско-Молдавского экономического совета, является бизнес-послом ассоциации «Деловая Россия» в Молдавии и Приднестровье.

Политика Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.

Экономика Кипр досрочно погасил долг перед Россией Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Футбол «Зенит» объявил о покупке Караваева Санкт-петербургский «Зенит» приобрёл защитника голландского «Витесса» и сборной России Вячеслава Караваева.

Футбол На выход: ФК «Ростов» не хотят предоставлять в аренду «Ростов Арену» Как рассказал РБК Ростов PR-директор клуба Денис Штанько, ФК «Ростов» уже получил проект соглашения о расторжении договора с управляющей компанией стадиона «Ростов-Арена» — Федеральным государственным унитарным предприятием «Спорт-Инжиниринг» (документ имеется в распоряжении редакции).

Политика Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.

Шоу-бизнес Супруга Андрея Григорьева-Апполонова прокомментировала развод Супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова подтвердила слухи о разводе.

Финансы ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума с марта 2008 года Курс китайской валюты снизился до 7,0883 юаня за американский доллар Народный банк Китая в понедельник, 2 сентября, понизил курс юаня до минимального значения с 13 марта 2008 года, сообщает ТАСС.

Политика В России изменились правила призыва на военную службу В России начали действовать изменения, коснувшиеся правил призыва в армию. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.

Общество Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".

Авто Стало известно российское название кроссовера Geely SX11 Компания Geely планирует и дальше укреплять свои позиции на российском рынке благодаря выводу сразу нескольких новинок – Geely GS, Geely Coolray (SX11) и премиальный кроссовер-купе Geely FY-11.

Политика На Украине заявили о необходимости начать переговоры с Россией по газу Новый глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киеву необходимо завершить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и начать переговоры с Россией по транзиту голубого топлива.

Политика Первый президент Крыма впал в кому после инсульта Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.

Происшествия В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Шоу-бизнес Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.

Армия и оружие Jerusalem Post: Российские самолеты для Турции в обмен на территорию Со слов The Jerusalem Post, внимание Эрдогана в ходе посещения Москвы к Су-35 и Су-57, моментально подхваченное СМИ из РФ, как раз и можно воспринимать в контексте указанного обмена.

Футбол Кейлор Навас перешел в «ПСЖ», «Реал» арендовал Ареоля Ранее сообщалось, что Навас заработает в «ПСЖ» 18 млн евро за три года, а «Реал» получит 15 млн и арендует вратаря французов Альфонса Ареоля на сезон.

Космос Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.