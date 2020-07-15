Политика

RT на русскомRT на русскомПрезидент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров

Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
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Российские пранкеры прокомментировали разговор с президентом Польши

RT на русском11:22

Президент Польши рассказал о разговоре с российскими пранкерами

РИА Новости09:44

Пранкеры от имени генсекретаря ООН поговорили с президентом Польши

Известия00:48

Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Польши от имени генсека ООН

ТАСС05:39

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Газета.Ru06:35

Экс-премьер Польши отреагировал на пранк Лексуса и Вована

Octagon.Media09:24

Дуда назвал ситуацию с демонтажем советских памятников несерьезной

РЕН ТВ00:34
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Общество

Суд арестовал омского пенсионера, который отрицал распад СССР

В Омске суд санкционировал арест 72-летнего пенсионера-инвалида Владимира Бесхлебного, который отрицал распад СССР.
МонаВиста 07:45
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Армия и оружие

В России разрабатывают «оружие направленной энергии»

Автор Forbes Келси Атертон заявила, что в России разрабатывают «оружие направленной энергии».
Рамблер 08:41
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Футбол

«Арсенал» обыграл «Урал» в выездном матче чемпионата России

Тульский "Арсенал" переиграл екатеринбургский "Урал" в матче 29-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:57
Наука

Черви помогли учёным уничтожить раковые клетки

Исследователи нашли кислоту, которая запускает процесс ферроптоз, приводящий к гибели клеток. Это дигомо-гамма-линоленовая кислота (DGLA).
Сиб.фм 07:48
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Армия и оружие

Песков ответил на вопрос об обстреле военных медиков на Украине

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не располагает достаточной информацией об обострении ситуации на Украине, связанной с обстрелом военных медиков.
Известия 05:58
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Наука

Объём CO2 в атмосфере Земли приближается к уровню 15 млн лет назад

News.ru 13 июля в 02:31
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Финансы

Курсы иностранных валют вновь выросли

Курсы иностранных валют на среду выросли по сравнению с показателями на вторник. Вчера курс доллара снизился на 0,48% — до 70,75 рубля.
Самара-ГИС 03:00
Происшествия

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

Газета.Ru 07:38
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Экономика

ЦБ оценил падение ВВП РФ во II квартале в 9,5-10%

"С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8, 5-9, 0 % г / г. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП в II квартале на 9, 5-10, 0 % г / г", - отмечает департамент исследований и прогнозирования Банка России.
Интерфакс 08:02
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Энергетика

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия вчера в 03:13
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Политика

Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами сообщил об участии в четвтерг президента России Владимира Путина в церемонии закладки кораблей для Военно-морского флота России.
Военное дело 06:01
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Футбол

Хусаинов обвинил российских судей в предвзятом отношении к «Спартаку»

Хусаинов обвинил российских судей в предвзятом отношении к "Спартаку" (edited) Бывший арбитр Сергей Хусаинов считает, что российские судьи намеренно принимают решения не в пользу "Спартака".
Metaratings 11:17
Политика

Захарова оценила расширение санкций против «Северного потока – 2»

Объявляя санкции в отношении «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», США применяют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции.
Известия 10:50
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Политика

Путин и Меркель выступили за дипломатическое решение кризиса в Ливии

РИА Новости 09:51
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Общество

ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»

Ранее сообщалось, что пенсионерам, которые начали свою трудовую деятельность при СССР могут получить по 1% от пенсионного капитала, за каждый отработанный год до 1 января 1991 года.
ToDay News Ufa 11:27
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Общество

Россиян, прилетающих вывозными рейсами, обязали соблюдать изоляцию

Москвичи и жители Подмосковья, прибывшие в аэропорты столицы, смогут изолироваться дома, а прибывшие в Москву и региональные аэропорты жители других регионов - в обсерваторах.
РИА Новости 11:03
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Происшествия

В Москве задержали IT-директора «Почты России»

В Москве задержали заместителя гендиректора "Почты России" по IT и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
РЕН ТВ 03:42
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Кино

На Peacock выходит многообещающий сериал «Дивный новый мир»

Профиль 13 июля в 09:44
Политика

В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины

Известия 08:45
128
Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

Жителя России с 15 июля 2020 года могут начислить две выплаты более 21 000 рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:27
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Происшествия

СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

ТАСС 13 июля в 12:28
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Авто

Volkswagen Polo стал самым затратным в обслуживании доступным седаном

Автоновости дня вчера в 15:32
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Происшествия

Две семьи из подъезда дома в Петербурге переселены после хлопка газа

РИА Новости 11:31
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Общество

Мишустин заявил о прохождении пика коронавируса в России

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о прохождении пика распространения коронавируса в России.
Lenta.ru 08:14
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Шоу-бизнес

Охлобыстин объяснил, почему вступился за Ефремова

РИА Новости 09:52
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Политика

Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции.
Известия 07:10
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Спорт

Российский борец Махов объявлен победителем Олимпиады-2012

Российский борец-тяжеловес вольного стиля Билял Махов, завоевавший бронзовую награду на Олимпийских играх в Лондоне, объявлен олимпийским чемпионом, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
News.ru вчера в 03:50
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Политика

Times: Трамп хочет встретиться с Путиным до американских выборов

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до американских выборов, пишет газета The Times.
Газета.Ru 09:58
Хоккей

«Авангард» подписал контракт с форвардом Комаровым на год

Sports.ru 05:15
Политика

Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу

В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
Российская газета 01:54
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Анджей Дуда
Польский политик
Польский политический деятель, президент Польши с 6 августа 2015 года. 24 мая 2015 года избран главой польского государства.
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