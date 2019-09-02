Политика
ФАНПрезидент Польши выступил категорически против возвращения России в G7
Президент Польши Анджей Дуда выступил категорически против возрождения формата G8 с участием России. На совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом журналисты поинтересовались у польского президента его отношением к возможному возвращению России к G7.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 23:10, Вашингтон
Общество
Путин поздравил учеников школы в Тулуне с Днем знаний
РИА Новости 06:30
Происшествия
Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции
Азара, Соболь и Ляскина задержали вечером 2 сентября.
РБК 18:00
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости 18:44
Общество
Ученые показали фото с эффектом стадиона из эпицентра урагана «Дориан»
Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США сделали фото из эпицентра урагана «Дориан», который достиг Багамских Островов.
РБК вчера в 14:38
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета 18:48
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 13:16
Экономика
Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику
Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).
Ведомости вчера в 16:45
Общество
Детсад в Кузбассе закрыли из-за радиоактивного газа
Мариинский городской суд Кемеровской области закрыл на 30 дней детский сад №9 «Аленка» из-за превышения концентрации радона в игровых комнатах, медицинском кабинете и спальне старшей группы.
Sibnet Новости 22:58
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском 18:29
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Политика
Минобороны могут подключить к строительству космодрома Восточный
Военно-строительная публично-правовая компания, которая создаётся Министерством обороны России, может стать одним из подрядчиков при строительстве космодрома Восточный.
RT на русском 02:42
Космос
Космолифт из нанотрубок соединит Луну и Землю
Хайтек+ 06:45
Политика
Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта
Первого президента Республики Крым Юрия Мешкова вывели из состояния искусственной комы, он пришел в сознание.
Известия 14:39
Игры
Ретро-эмулятор благодаря ИИ научился переводить на русский и озвучивать игры на лету
Многие любители ретро-игр наверняка хотели бы ознакомиться с проектами вроде Hunter X Hunter или с другими старыми классическими японскими произведениями, которые так и не получили перевода на другие языки.
3DNews 13:25
Политика
Депутат Рады назвал катастрофой ситуацию с углем на Украине
Депутат отметил, что ситуация с накоплением угля была неприятной и в прошлом году, а теперь это "просто катастрофа".
Газета.Ru 22:28
Авто
Компакт Cadillac XT4 прибудет в Европу с турбодизелем
В Китае Cadillac XT4 продаётся уже год, с января по март разошлось 13 120 единиц. Спрос в Европе наверняка будет слабее.
Драйв 10:10
Общество
ВЭФ-2019 посетят более восьми тысяч человек
Юбилейный Восточный экономический форум посетят более восьми тысяч человек.
Российская газета 07:39
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Экономика
Гончарук: земельная реформа позволит иностранцам покупать землю
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV заявил, что земельная реформа, которая разрабатывается новым украинским правительством, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.
RT на русском 17:00
Авто
Раскрыта дата выхода и стоимость «спортивной» Lada Granta Drive Active
В моторную линейку входят 1,65-литровые моторы с мощностью 87, 98 и 106 л.с. Тем временем в Сети появились первые фотографии LADA Vesta Coupe.
CarsWeek.ru 14:38
Общество
В Северной Каролине введен режим ЧС из-за урагана «Дориан»
Первого удара урагана ожидали во Флориде – там уже объявлен режим ЧС. Также режим чрезвычайной ситуации ввели в Джорджии и Южной Каролине.
Вести.Ru вчера в 18:29
Гаджеты
В РФ начинаются продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro
В РФ начинаются продажи нового смартфона компании Xiaomi, модель Mi 9T Pro получила топовый чипсет Snapdragon 855 от Qualcomm.
Актуальные Новости 08:25
Интернет
Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд
Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.
ТВ-21 09:47
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском 17:51
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова впервые прокомментировала развод
Андрей пока что никак не прокомментировал новость о своем разводе, зато это сделала Мария.
Woman.ru 11:35
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Единоборства
До боя Нурмагомедова и Порье осталось семь дней
Порье же прилетел за семь дней до выхода в октагон.
RT на русском 31 августа в 14:25
Происшествия
На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек
На островах Абако (Багамы) не менее пяти человек погибли из-за урагана "Дориан".
Российская газета 18:25