Президент Польши Анджей Дуда выступил категорически против возрождения формата G8 с участием России. На совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом журналисты поинтересовались у польского президента его отношением к возможному возвращению России к G7.

Президент Польши выступил категорически против возвращения России в G7

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