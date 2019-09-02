Политика
ИнтерфаксПрезидент Польши выступил против возвращения России в G8
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос о возможном возвращении России в G8 является сложным, поскольку политика Москвы не позволяет вести с ней дела в нормальном русле.
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Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс 14:31
Происшествия
В Кабуле произошёл мощный взрыв
Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM 14:20
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Хоккей
«Спартак» проиграл в стартовом матче под руководством Знарка
Московский "Спартак" в стартовом матче чемпионата КХЛ в Риге в овертайме уступил местному "Динамо" - 1:2.
Российская газета 15:53
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Авто
Bugatti Chiron поставил новый рекорд скорости
Опытный образец автомобиля Bugatti Chiron, модификация которого близка к серийной, побил рекорд скорости, разогнавшись до 304,773 мили в час (490,484 км/ч).
Известия 10:57
Путешествия
Индия снизила стоимость электронных виз
Власти Индии в два раза снизили стоимость оформления электронных виз для туристов, в том числе для граждан РФ, следует из данных на портале правительства Индии.
Интерфакс 07:58
Шоу-бизнес
Поклонская прокомментировала развод
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
Газета.Ru 13:35
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Терентьевым и отдал его в аренду «Уфе»
Защитник «Зенита» Денис Терентьев продлил контракт с клубом.
Спорт-Экспресс 16:05
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru 12:31
Общество
В Краснодаре открыли школу с 24 первыми классами – от «А» до «Ш»
Рекордное количество первых классов набрали в краснодарской школе на улице Героя Аверкиева, 32.
Фонтанка.Ру 07:56
Теннис
Рублев уступил Берреттини в четвертом круге US Open
Россиянин Андрей Рублев встретился с итальянским теннисистом Маттео Берреттини в четвертом круге Открытого чемпионата США - US Open.
Газета.Ru 16:36
Политика
Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.
Деловое.ТВ вчера в 02:51
Футбол
Председатель совета директоров «Локомотива» — об уходе Фернандеша: «Принято взвешенное решение»
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал переход полузащитника Мануэла Фернандеша в «Краснодар».
Sport24.ru 12:14
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА может сорваться
Возникли сложности с переходом 24-летнего футболиста в ЦСКА.
Вести.Ru 05:18
Происшествия
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Экономика
Брат президента Молдавии стал партнером Игоря Чайки по мусорному бизнесу
Игорь Чайка — бизнесмен и сын генпрокурора России — курирует работу Российско-Молдавского экономического совета, является бизнес-послом ассоциации «Деловая Россия» в Молдавии и Приднестровье.
РБК 06:51
Политика
Экс-президент Крыма пришел в сознание после инсульта
Первый президент республики Крым Юрий Мешков пришел в сознание после перенесенного инсульта.
Газета.Ru 16:24
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Гаджеты
Слух: Apple Watch научатся следить за качеством сна
Как пишет 9to5Mac со ссылкой на источники внутри компании, новая функция Time in Bed tracking ("Отслеживание времени, проведенного в постели") будет следить за качеством отдыха при помощи встроенных датчиков, анализировать движения человека, его сердечный ритм и окружающие шумы.
Вести.Хайтек 14:14
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru 16:20
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на акции 27 июля
Ранее о появлении нового фигуранта по имени Эдуард в деле о массовых беспорядках 27 июля сообщила координатор юридической помощи «ОВД-инфо» Алла Фролова.
Ведомости 15:42
Политика
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран может отказаться от третьего этапа сокращения своих обязательств по ядерной сделке, сообщает агентство IRNA.
РИА Новости вчера в 10:19
Культура
Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс
Один из сценаристов британского сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.
РБК 16:09
Авто
Kia представила гибридные Kia XCeed и Ceed Sportswagon
Южнокорейская компания Kia представила новые Kia XCeed и Kia Ceed Sportswagon (SW) с гибридной силовой установкой (Plug-in Hybrid).
Автоновости дня 06:05