Политика

РБКРБКПрезидент Польши выступил против возвращения России в G7

Президент Польши Анджей Дуда в ходе совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом выступил против возрождения формата «Большой восьмерки» с участием России, сообщает USA Today.
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