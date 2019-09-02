Политика
Газета.RuПрезидент Польши выступил против приглашения России в G8
Президент России Владимир Путин заявлял, что возвращение в G8 не является для Москвы заветной целью. Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 2 сентября, на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом, прилетевшим в Варшаву, выступил против возвращения России в G8.
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Космос
Китайцы нашли на обратной стороне Луны неопознанное вещество
Sputnik Таджикистан вчера в 02:35
Общество
Ученые показали фото с эффектом стадиона из эпицентра урагана «Дориан»
Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США сделали фото из эпицентра урагана «Дориан», который достиг Багамских Островов.
РБК 01 сентября в 14:38
Наука
Блокировка белка CDK7 поможет вылечить рак предстательной железы
Блокировка белка CDK7 запускает цепную реакцию, приводящую к ликвидации раковых клеток предстательной железы, которые способны распространяться и являются устойчивыми к терапии.
Дни24 01 сентября в 00:52
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 29 августа в 11:36
Политика
Оскорбившую жителей Тулуна чиновницу стоит уволить, считает Путин
Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, якобы назвавшая пострадавших от паводка жителей Тулуна «быдлом», проявила непорядочность.
REGNUM 00:30
Наука
На Землю обрушилась магнитная буря
Инфорос вчера в 08:45
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма
"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
Политика
Посольство Южной Кореи в Японии получило письмо с угрозами и пулей
В адрес южнокорейского посольства в Токио поступило письмо с угрозами и требованием «убраться вон», а также пулей.
RT на русском вчера в 23:13
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Культура
Розенбаум перенес операцию, продюсер и жена рассказали о его состоянии
Красная весна вчера в 13:31
Путешествия
Индия снизила стоимость туристической визы
До решения властей Индии электронная виза (двукратная на 60 дней) стоила $102,5 на человека, однократная — $60.
REGNUM вчера в 07:30
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Шоу-бизнес
Поклонская прокомментировала развод
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
Газета.Ru вчера в 13:35
Наука
200-метровую башню невесомости планируют построить в Академгородке
Новосибирские новости вчера в 23:43
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
РИА Новости вчера в 17:19
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
В сообщении "Роснефть" называет Шрёдера "другом России, одним из авторитетнейших европейских политиков", отстаивающих поставки российских энергоресурсов в Европу, и напоминает, что он является председателем Совета директоров "Северного потока-2".
Интерфакс 00:29
Происшествия
В Кабуле произошёл мощный взрыв
Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM вчера в 14:20
Шоу-бизнес
Волочкова пришла в школу к дочери на 1 сентября без лифчика
Известная российская балерина Анастасия Волочкова решила сделать сюрприз своей дочери Ариадне и пришла к ней в школу прямо на занятия в школе.
Народные новости вчера в 12:14
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Укороченный SuperJet имел бы меньшие расходы на эксплуатацию, мог бы летать дальше, а в России длинные региональные маршруты.
Ведомости вчера в 17:17
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Армия и оружие
Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот
В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45
Кино
Хоакин Феникс начал сходить с ума из-за роли Джокера
VSE42 Новости вчера в 22:45
Происшествия
Обвинение попросило шесть лет колонии блогеру Синице
Аргументы и Факты вчера в 13:39
Происшествия
Жертвами урагана «Дориан» стали пять человек
В результате урагана «Дориан» на Багамах погибли как минимум пять человек.
Lenta.ru вчера в 22:27
Экономика
Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику
Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).
Ведомости 01 сентября в 16:45
Шоу-бизнес
Сын Самойленко совместил профессии актера и фокусника
От прошлых отношений у актера есть трое сыновей: 32-летний Степан, 21-летний Александр и десятилетний Прохор.
Телепрограмма вчера в 09:37
Наука
Внезапно вода может самостоятельно производить перекись водорода
Ugpressa.ru вчера в 17:09
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29