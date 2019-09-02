Политика

Газета.RuГазета.RuПрезидент Польши выступил против приглашения России в G8

Президент России Владимир Путин заявлял, что возвращение в G8 не является для Москвы заветной целью. Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 2 сентября, на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом, прилетевшим в Варшаву, выступил против возвращения России в G8.
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РИА Новостивчера в 07:38

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