Принять Россию в G8 представляется нецелесообразным, заявил президент Польши Анджей Дуда. Он назвал ситуацию с Россией «сложной». Если подходить к сотрудничеству с Россией как к бизнесу, то привести сложившуюся ситуацию в норму не получится, уверен Дуда.

Президент Польши выступил против возвращения России в G8

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