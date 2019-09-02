Политика
Московский КомсомолецПрезидент Польши выступил против возвращения России в G8
Принять Россию в G8 представляется нецелесообразным, заявил президент Польши Анджей Дуда. Он назвал ситуацию с Россией «сложной». Если подходить к сотрудничеству с Россией как к бизнесу, то привести сложившуюся ситуацию в норму не получится, уверен Дуда.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:24, Вашингтон
Футбол
Окака-Чука вернулся в «Удинезе». Игроком интересовалось «Динамо»
Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Динамо». Предполагалось, что москвичи возьмут Стефано на правах аренды с правом выкупа.
Спорт-Экспресс 16:58
Общество
Путин осмотрел школу в Тулуне и поправил галстук ученику
Президент РФ Владимир Путин посетил школу №6 в пострадавшем от летних паводков городе Тулун Иркутской области, поговорил с поварами, поправил галстук ученику и послушал песню "На горе стоял казак".
РИА Новости 06:48
Происшествия
Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании
Известия вчера в 15:16
Происшествия
Три маршрутки столкнулись в Ярославле
Газета.Ru 15:41
Кино
Лили-Роуз Депп в розовом затмила всех в Венеции на премьере «Короля»
20-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради приковала внимание фотографов во время премьеры фильма режиссера Дэвида Мишо "Король" в Венеции.
Газета Metro 12:20
Общество
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК 06:33
Происшествия
10 детей госпитализировали в Китае после нападения на школу
10 детей получили ранения в результате нападения мужчины на учащихся одной из начальных школ в Китае.
Российская газета 11:57
Экономика
Правительство отказалось от Красноярского экономического форума
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Происшествия
В Нью-Джерси отменили парад после обнаружения взрывчатки
В американском городе Саут-Плейнфилд (штате Нью-Джерси) отменили парад по случаю Дня труда после обнаружения взрывчатки, сообщает ABC.
МИР 24 17:43
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.
REGNUM 09:27
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Футбол
Защитник Брызгалов стал игроком «Факела»
Воронежский «Факел» объявил о переходе в команду защитника «Урала» Сергея Брызгалова. Условия трансфера 26-летнего футболиста не уточняются.
Матч ТВ 18:17
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.
РИА Новости 08:50
Армия и оружие
Минобороны РФ обвинило США в ударе по Идлибу
Как следует из сообщения Центра, удар был нанесен в 15:00 мск 31 августа в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая и вызвал многочисленные жертвы и разрушения.
Ридус вчера в 06:05
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Вести.Ru 12:14
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru 16:20
Политика
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.
Pravda.Ru 01:38
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Космос
Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
Европейский спутник наблюдения Земли Aeolus выполнил маневр, чтобы не столкнуться с одним из космических аппаратов орбитальной группировки связи Starlink, развертываемой компанией SpaceX Илона Маска, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).
РИА Новости 11:15
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Политика
В Раде предупредили о «катастрофической ситуации» с углем на Украине
Глава Независимого профсоюза горняков Украины и депутат Верховной рады от партии "Батькивщины" Михаил Волынец в эфире телеканала Zik рассказал о "катастрофе" с запасами угля в стране.
РИА Новости 16:33
Политика
Рогозин отреагировал на критику строительства космодрома Восточный
RT на русском 03:44
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru 12:31