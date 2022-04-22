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Президент Путин 26 апреля примет генсека ООН Гутерреша в Москве

Президент России Владимир Путин примет генсека ООН Антониу Гутерреша, который 26 апреля прибудет в Москву для переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым.
РИА Новости
На следующий день генсек ООН приедет в Москву, где встретится с Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
РБК
Как сообщили в офисе Гутерриша, генсек ООН хочет обсудить с руководством России «какие шаги можно сейчас предпринять, чтобы орудия замолчали, чтобы помочь желающим людям безопасно покинуть [охваченные конфликтом] территории».
Аргументы недели
Дюжаррик уточнил, что Гутерриш хочет обсудить «неотложные шаги для установления мира на Украине».
Ведомости

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