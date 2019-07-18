Политика
Санкт-Петербургские ведомостиПрезидент Путин и Лукашенко встретились в Петербурге
В Санкт-Петербурге провели встречу президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко, пишут «Невские новости». Первые лица двух государств встретились в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина.
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 09:54, Ашберн
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Происшествия
Совершено вооруженное нападение на штаб-квартиру ФСБ
По предварительным данным, около 18 часов человек в темной одежде с рюкзаком, вооруженный, как потом выяснилось, модернизированным автоматом Калашникова, попытался проникнуть в приемную ФСБ (Кузнецкий мост, 22).
Космос
В Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner
Американская компания Boeing сообщила о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner, однако контроль над ним не потерян.
Происшествия
В Кузбассе столкнулись бензовоз и мазутовоз
Разлив топлива произошел в Топкинском районе Кемеровской области после столкновения бензовоза и мазутовоза.
Политика
Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России "исчезло напрочь" желание присоединиться к Группе семи.
Спорт
США опередили Россию в рейтинге нарушителей антидопинговых правил
В 2017 году было выявлено на 200 нарушений антидопинговых правил больше, чем годом ранее, сообщается в отчете на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Происшествия
Фигуранта «московского дела» Чирцова нашли в СИЗО Курска
По версии следствия, на митинге 27 июля 22-летний Чирцов толкнул полицейского Юрия Михайленка в грудь и плечо.
Шоу-бизнес
Беременная Эшли Грэм позировала обнаженной
Модель показала фолловерам бэкстейдж Уже в грядущем январе у 32-летней Эшли Грэм и видеооператора Джастина Эрвина должен родиться ребенок.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Армия и оружие
«Российские снайперы на Донбассе сдают экзамены, расстреливая людей», — штаб «ООС»
Штаб т.н. «ООС» рапортует о бесчинствах безжалостных «российских снайперов», якобы наводящих страх на жителей Донбасса.
Наука
Стеклянный потолок в науке треснул
«Стеклянным потолком» в исследованиях академических (и разных других) карьер называют большую вероятность для женщин застрять на их нижних ступенях.
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева перекрасила свои волосы в розовый цвет
Настя Ивлеева продемонстрировала подписчикам новый цвет волос. Ведущая перекрасилась в розовый, решив изменить имидж.
Политика
Миллер, Новак и Козак ведут переговоры в Минске с Украиной по газу
Российская делегация в составе главы "Газпрома" Алексея Миллера, министра энергетики РФ Александра Новака и вице-премьера РФ Дмитрия Козака ведет в Минске переговоры с Украиной по газу, передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
Раньери сравнил Роналду с игроком НБА после гола в эффектном прыжке
Во время послематчевой пресс-конференции Раньери заявил, что в момент оформления гола 34-летний нападающий был похож на игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Футбол
«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера
Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
Политика
Путин: СНГ никогда не забудет подвига советских людей во время войны
Содружество Независимых государств никогда не забудет подвига советских людей во время Великой Отечественной войны, и западным странам стоит иметь это в виду, заявил президент РФ Владимир Путин.
Футбол
Тренер Слуцкий возглавил «Рубин»
Армия и оружие
В России выступили против иностранных военных кораблей на Севморпути
«Для обеспечения безопасности морской экономической деятельности РФ в акватории Севморпути предусмотрена замена существующих образцов вооружения и военной техники на перспективные и строительство новых кораблей ледового класса», — цитирует Герасимова издание «Военное обозрение» в среду, 18 декабря.
Политика
В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны
Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
Здоровье
Здоровое и вкусное новогоднее меню: советует подмосковный Минздрав
Какие блюда следует в первую очередь накладывать в тарелки под бой курантов, а от чего в новогоднюю ночь стоит отказаться, рассказала главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.
Политика
В Киеве предложили назвать сквер в честь стрелка с Лубянки
Корчинский призвал переименовать сквер в Киеве, названный в честь убитого журналиста Павла Шеремета.
Экономика
ВТБ хочет купить акции «Магнита». Почему аналитики сомневаются
Аналитики, опрошенные РБК Quote, полагают, что на данный момент стоит воздержаться от покупки акций «Магнита».
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Футбол
Французский футболист Ле Таллек не сможет выступать за сборную России
Полузащитник французского футбольного клуба «Монпелье» Дамьен Ле Таллек, который получает российское гражданство, не сможет выступать за сборную России.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Кино
Скончалась французская девушка Джеймса Бонда
В Париже в возрасте 78 лет после длительной болезни скончалась французская актриса и фотомодель Клодин Оже, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Шаровая молния" 1965 года.
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП со скорой помощью под Саратовом
Шесть человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Саратовской области, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.