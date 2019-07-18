В Санкт-Петербурге провели встречу президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко, пишут «Невские новости». Первые лица двух государств встретились в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина.

Президент Путин и Лукашенко встретились в Петербурге

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