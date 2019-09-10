Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПрезидент Путин назначил нового прокурора Москвы

Президент РФ Владимир Путин назначил Дениса Попова на должность прокурора Москвы на 5-летний срок. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ. Попов является государственным советником юстиции 2 класса.
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Путин сменил прокуроров в ряде регионов

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Путин назначил новым прокурором Дагестана бывшего зампрокурора республики

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Путин назначил прокуроров Дагестана, Сахалинской области и Хабаровского края

ТАСС10:33

Путин назначил нового прокурора Москвы

RT на русском08:54

Путин назначил нового прокурора Москвы

Life.ru08:55

Уралец, громивший преступность в Дагестане, стал прокурором Москвы

URA.Ru09:44

Прокурор Дагестана занял аналогичную должность в Москве

Вести.Ru09:18
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Счетная палата нашла нарушений по исполнению бюджета-2012 на 426 млрд

Аудиторы Счетной палаты завершили проверку исполнения бюджета РФ за 2018 год.
Российская газета 17:15
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Гуф извинился за клип «Москва» и заявил, что не знал про «выборы мэра»

Рэпер Гуф извинился за совместный с Тимати клип на песню "Москва" и заявил, что не знал про "выборы мэра".
РИА Новости вчера в 19:53
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Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с олигархом Игорем Коломойским обсудил вопросы ведения бизнеса в стране, сообщил во вторник офис главы государства.
РИА Новости 14:15
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Компания Apple представила новые iPhone

Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
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В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.
URA.Ru вчера в 16:01
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Этот любопытный тест расскажет, какая из планет Солнечной системы соответствует вашей личности.
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Испания обыграла Польшу и вышла в полуфинал чемпионата мира

Sport24.ru 11:07
Политика

Богдан примерил наручники во время отдыха в Сен-Тропе

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан опубликовал фотографию с отдыха в Сен-Тропе.
Газета.Ru 16:24
Общество

Минздрав заявил о широкой поддержке продажи алкоголя после 21 года

Поправки в законодательство, которые запрещают продажу крепкого алкоголя людям до 21 года, Минздрав представил в марте.
РБК 11:45
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Газета.Ru вчера в 15:17
Общество

Джек Ма покинул пост главы Alibaba

Газета.Ru 04:14
Общество

В Петербурге выделили новый участок под храм вместо парка Малиновка

Правительство Санкт-Петербурга на заседании во вторник согласовало новый участок для строительства храма, который ранее планировали возвести в парке Малиновка в Красногвардейском районе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
Кино

Журналисты назвали «самый провальный фильм в истории кино»

Журналисты сообщают, что на производство и маркетинг фильма было суммарно потрачено более $360 млн, при этом в прокате картина заработала только $284 млн.
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Футбол

Покер Роналду помог сборной Португалии разгромить Литву

Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:35
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика

ЦРУ опровергло связь действий Трампа с вывозом «шпиона США» из России

Ранее во вторник госсекретарь США Майк Помпео не смог подтвердить сообщения СМИ об отзыве в 2017 году американского шпиона из России.
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Происшествия

Летевший в Анталию самолет Red Wings сел в Краснодаре из-за неполадки

РБК 15:38
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«Мосгортранс» выиграл иск к организаторам акции 27 июля

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Кино

Исполнитель роли Пеннивайза придумал концепцию третьей части «Оно»

Книга заканчивается на том же месте, где завершился и второй фильм, так что это последняя глава истории.
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Универсал BMW 3 серии разогнали до 300 километров в час

Максимальная скорость Alpina B3 составляет 300 километров в час, что делает ее одним из самых быстрых серийных универсалов в мире.
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Paramount переснимет боевик «Без лица»

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Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Политика

Нетаньяху эвакуировали из-за срабатывания системы воздушной тревоги

Отмечается, что Нетаньяху выступал на сцене в городе Ашдод. Во время встречи раздался сигнал сирены.
Газета.Ru 15:12
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
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Экономист предрек снижение курса доллара до 30 рублей

Экономический эксперт Андрей Хохрин считает, что курс доллара может снизиться до позабытых 30 рублей. В России скоро наступит новый этап.
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Новый Land Rover Defender представлен официально

На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.
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Происшествия

Товарный поезд сошел с рельсов в американском штате Иллинойс

Власти американского города Сент-Луис в штате Иллинойс сообщили о сходе с рельсов грузового состава транспортной компании Union Pacific, перевозившего легковоспламеняющиеся вещества.
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Apple представила Apple Watch Series 5

Компания Apple выпускает с 20 сентября в продажу новую модель смарт-часов Apple Watch Series 5.
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Гаджеты

В Китае стартовали продажи смарт-телевизора Redmi TV

Стоит отметить, что Redmi TV доступен в одной конфигурации с 70-дюймовый 4К дисплеем.
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Футбол

Буффон зарабатывает практически меньше всех в «Ювентусе»

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