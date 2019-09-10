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Общество В Петербурге выделили новый участок под храм вместо парка Малиновка Правительство Санкт-Петербурга на заседании во вторник согласовало новый участок для строительства храма, который ранее планировали возвести в парке Малиновка в Красногвардейском районе, передает корреспондент РИА Новости.

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