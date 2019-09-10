Политика
Экономика сегодняПрезидент Путин назначил нового прокурора Москвы
Президент РФ Владимир Путин назначил Дениса Попова на должность прокурора Москвы на 5-летний срок. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ. Попов является государственным советником юстиции 2 класса.
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Происшествия
Счетная палата нашла нарушений по исполнению бюджета-2012 на 426 млрд
Аудиторы Счетной палаты завершили проверку исполнения бюджета РФ за 2018 год.
Российская газета 17:15
Общество
Гуф извинился за клип «Москва» и заявил, что не знал про «выборы мэра»
Рэпер Гуф извинился за совместный с Тимати клип на песню "Москва" и заявил, что не знал про "выборы мэра".
РИА Новости вчера в 19:53
Политика
Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с олигархом Игорем Коломойским обсудил вопросы ведения бизнеса в стране, сообщил во вторник офис главы государства.
РИА Новости 14:15
Гаджеты
Компания Apple представила новые iPhone
Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РИА Новости 14:16
Политика
Путин уволил 30 генералов и полковников
В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.
URA.Ru вчера в 16:01
Космос
Тест дня: какая планета соответствует вашей личности?
Этот любопытный тест расскажет, какая из планет Солнечной системы соответствует вашей личности.
Pro Город Владимир 05:20
Политика
Богдан примерил наручники во время отдыха в Сен-Тропе
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан опубликовал фотографию с отдыха в Сен-Тропе.
Газета.Ru 16:24
Общество
Минздрав заявил о широкой поддержке продажи алкоголя после 21 года
Поправки в законодательство, которые запрещают продажу крепкого алкоголя людям до 21 года, Минздрав представил в марте.
РБК 11:45
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Общество
Джек Ма покинул пост главы Alibaba
Газета.Ru 04:14
Общество
В Петербурге выделили новый участок под храм вместо парка Малиновка
Правительство Санкт-Петербурга на заседании во вторник согласовало новый участок для строительства храма, который ранее планировали возвести в парке Малиновка в Красногвардейском районе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
Кино
Журналисты назвали «самый провальный фильм в истории кино»
Журналисты сообщают, что на производство и маркетинг фильма было суммарно потрачено более $360 млн, при этом в прокате картина заработала только $284 млн.
REGNUM 09:13
Футбол
Покер Роналду помог сборной Португалии разгромить Литву
Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:35
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика
ЦРУ опровергло связь действий Трампа с вывозом «шпиона США» из России
Ранее во вторник госсекретарь США Майк Помпео не смог подтвердить сообщения СМИ об отзыве в 2017 году американского шпиона из России.
Известия 14:44
Кино
Исполнитель роли Пеннивайза придумал концепцию третьей части «Оно»
Книга заканчивается на том же месте, где завершился и второй фильм, так что это последняя глава истории.
Kinonews.ru 10:54
Авто
Универсал BMW 3 серии разогнали до 300 километров в час
Максимальная скорость Alpina B3 составляет 300 километров в час, что делает ее одним из самых быстрых серийных универсалов в мире.
Motor 07:37
Кино
Paramount переснимет боевик «Без лица»
Экономика сегодня 13:38
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Нетаньяху эвакуировали из-за срабатывания системы воздушной тревоги
Отмечается, что Нетаньяху выступал на сцене в городе Ашдод. Во время встречи раздался сигнал сирены.
Газета.Ru 15:12
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Экономика
Экономист предрек снижение курса доллара до 30 рублей
Экономический эксперт Андрей Хохрин считает, что курс доллара может снизиться до позабытых 30 рублей. В России скоро наступит новый этап.
Политическая Экспертиза 10:36
Авто
Новый Land Rover Defender представлен официально
На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.
без руля.ру 06:55
Происшествия
Товарный поезд сошел с рельсов в американском штате Иллинойс
Власти американского города Сент-Луис в штате Иллинойс сообщили о сходе с рельсов грузового состава транспортной компании Union Pacific, перевозившего легковоспламеняющиеся вещества.
Московский Комсомолец 17:14
Гаджеты
Apple представила Apple Watch Series 5
Компания Apple выпускает с 20 сентября в продажу новую модель смарт-часов Apple Watch Series 5.
ТАСС 14:11
Гаджеты
В Китае стартовали продажи смарт-телевизора Redmi TV
Стоит отметить, что Redmi TV доступен в одной конфигурации с 70-дюймовый 4К дисплеем.
Astera 06:25
Футбол
Буффон зарабатывает практически меньше всех в «Ювентусе»
41-летний голкипер получает 1,5 миллиона евро в год. Меньше него зарабатывает только третий голкипер Карло Пинсольо (300 тысяч евро).
Soccer.ru 12:21