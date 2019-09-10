Политика
Газета.RuПутин назначил нового прокурора Дагестана
Президент России Владимир Путин назначил нового прокурора Дагестана. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что должность занял бывшего зампрокурора республики Алексея Ежова.
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Армия и оружие
Минобороны хочет взыскать с двух офицеров 600 миллионов
Иск Минобороны РФ к военным пенсионерам на общую сумму 597,5 млн руб. рассмотрит Московский гарнизонный военный суд.
Коммерсантъ 14:27
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Гаджеты
Компания Apple представила новые iPhone
Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РИА Новости 14:16
Политика
Савченко пришла в Раду и закинула ноги на стол
Lenta.ru 11:50
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Шоу-бизнес
Петров пошутил над прогулявшей сбор труппы Асмус
Перед началом нового сезона в театрах всегда проходит сбор труппы. Одна из таких встреч состоялась в столичном Театре имени Ермоловой.
Телепрограмма 11:13
Общество
В Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины
Власти Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины.
Lenta.ru 13:16
Политика
В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели 04:02
Происшествия
В Нижегородской области локализовали пожар в промзоне
Ранее в региональном Минздраве сообщили, что два человека пострадали при пожаре в промзоне в Нижегородской области.
RT на русском 15:52
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Спорт
Ласицкене проиграла Левченко. Это был последний старт перед ЧМ
Спорт-Экспресс 15:20
Армия и оружие
Появилось редкое видео флота Монголии
Российская газета 09:35
Армия и оружие
Сирия приготовилась к нападению Израиля
Сообщается, что Израиль обвиняет находящиеся в Сирии войска Ирана в ракетной атаке своих территорий и может в ответ ударить по Дамаску.
Lenta.ru 02:27
Шоу-бизнес
Яна Рудковская пообещала не препятствовать свадьбе Димы Билана
Недавно пустили слух: продюсер Билана решила их застраховать на кругленькую сумму – два миллиона долларов.
Собеседник 04:08
Происшествия
Летевший в Анталию самолет Red Wings сел в Краснодаре из-за неполадки
Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва-Анталия, совершил посадку в аэропорту Краснодара из-за технической неполадки.
РБК 15:38
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Хоккей
КХЛ. «Спартак» проиграл в третий раз подряд
Московский "Спартак" потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 15:38
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента Украины
Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru 06:57
Политика
Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с олигархом Игорем Коломойским обсудил вопросы ведения бизнеса в стране, сообщил во вторник офис главы государства.
РИА Новости 14:15
Финансы
ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения
Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.
REGNUM 06:07
Футбол
Соболев назвал лучших игроков РПЛ
Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев рассказал о том, кого он считает лучшими игроками РПЛ: Шомуродов, Марио Фернандес и, наверное, Гильерме.
Soccer.ru 14:22
Экономика
«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой
После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.
Известия 09:01
Футбол
Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии
Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Газета.Ru 15:22
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
Lenta.ru 09:01
Политика
Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину
Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.
Газета.Ru 11:53
Общество
Под Москвой заложили военно-патриотический центр для молодежи
Со следующего года в Подмосковье откроется один из крупнейших в России центров военно-патриотического воспитания "Авангард".
Российская газета 05:35
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50