Политика

Газета.RuГазета.RuПутин назначил нового прокурора Дагестана

Президент России Владимир Путин назначил нового прокурора Дагестана. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что должность занял бывшего зампрокурора республики Алексея Ежова.
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Путин сменил прокуроров в ряде регионов

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Путин назначил новым прокурором Дагестана бывшего зампрокурора республики

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Путин назначил прокуроров Дагестана, Сахалинской области и Хабаровского края

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Путин назначил нового прокурора Москвы

RT на русском08:54

Путин назначил нового прокурора Москвы

Life.ru08:55

Уралец, громивший преступность в Дагестане, стал прокурором Москвы

URA.Ru09:44

Прокурор Дагестана занял аналогичную должность в Москве

Вести.Ru09:18
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 15:58, Вашингтон
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Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
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Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
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Савченко пришла в Раду и закинула ноги на стол

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США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
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Петров пошутил над прогулявшей сбор труппы Асмус

Перед началом нового сезона в театрах всегда проходит сбор труппы. Одна из таких встреч состоялась в столичном Театре имени Ермоловой.
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В Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины

Власти Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины.
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В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ

Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели 04:02
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В Нижегородской области локализовали пожар в промзоне

Ранее в региональном Минздраве сообщили, что два человека пострадали при пожаре в промзоне в Нижегородской области.
RT на русском 15:52
Политика

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Спорт

Ласицкене проиграла Левченко. Это был последний старт перед ЧМ

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Армия и оружие

Появилось редкое видео флота Монголии

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Билли Айлиш по просьбе Ивана Урганта исполнила русскую версию Bad Guy

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Армия и оружие

Сирия приготовилась к нападению Израиля

Сообщается, что Израиль обвиняет находящиеся в Сирии войска Ирана в ракетной атаке своих территорий и может в ответ ударить по Дамаску.
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Яна Рудковская пообещала не препятствовать свадьбе Димы Билана

Недавно пустили слух: продюсер Билана решила их застраховать на кругленькую сумму – два миллиона долларов.
Собеседник 04:08
Происшествия

Летевший в Анталию самолет Red Wings сел в Краснодаре из-за неполадки

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва-Анталия, совершил посадку в аэропорту Краснодара из-за технической неполадки.
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Политика

«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal

Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
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Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

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КХЛ. «Спартак» проиграл в третий раз подряд

Московский "Спартак" потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
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Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
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Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с олигархом Игорем Коломойским обсудил вопросы ведения бизнеса в стране, сообщил во вторник офис главы государства.
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ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения

Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.
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Соболев назвал лучших игроков РПЛ

Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев рассказал о том, кого он считает лучшими игроками РПЛ: Шомуродов, Марио Фернандес и, наверное, Гильерме.
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«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой

После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.
Известия 09:01
Футбол

Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии

Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
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Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
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Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину

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Под Москвой заложили военно-патриотический центр для молодежи

Со следующего года в Подмосковье откроется один из крупнейших в России центров военно-патриотического воспитания "Авангард".
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Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
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