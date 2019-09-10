Политика
Газета.RuПутин назначил нового прокурора Дагестана
Президент России Владимир Путин назначил нового прокурора Дагестана. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что должность занял бывшего зампрокурора республики Алексея Ежова.
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Наука
Ученые восстановили последний день эпохи динозавров
Американские учёные восстановили детали катастрофы, которая погубила динозавров.
МедиаПоток 13:42
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
Lenta.ru 09:01
Происшествия
В Ногинске машина сбила двух детей на тротуаре
Машина выехала на тротуар и сбила двух детей 12 и 13 лет в Ногинске, они доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 10:59
Политика
Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° вчера в 19:27
Гаджеты
Apple представила новый игровой сервис
РИА Новости 13:16
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru вчера в 15:17
Политика
Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину
Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.
Газета.Ru 11:53
Гаджеты
Apple показала iPhone 11 Pro с тройной камерой
Корпорация Apple в рамках собственной презентации представила новые iPhone 11 Pro и 11 Pro Max с тройной камерой.
Lenta.ru 14:16
Политика
Основатель «Царьграда» Малофеев объявил о выходе из «Справедливой России»
Выбрал собор Основатель медиахолдинга "Царьград" бизнесмен Константин Малофеев больше не планирует принимать участие в работе партии "Справедливая Россия": он подал заявление о выходе из нее и уведомил об этом председателя партии Сергея Миронова.
РБК 13:12
Футбол
Скончался бывший защитник «Зенита» Марк Гек
Мойка78 11:37
Происшествия
Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице
Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Политика
Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона о поведении России
Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров ответили на высказывания главы Пентагона Марка Эспера, который недавно заявил, что «мы могли заставить Россию вести себя как более нормальная страна».
Страна Советов on-line 05:30
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Политика
Путин поздравил Хаджимбу с перевыборами на пост президента Абхазии
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе, который смог переизбраться на новый срок.
REGNUM 09:56
Гаджеты
Apple представила новую модель смарт-часов Apple Watch Series 5
Американская компания Apple выпускает с 20 сентября в продажу новую модель смарт-часов Apple Watch Series 5. Об этом объявлено во вторник на презентации новинок компании, которая проходит в театре Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния).
ТАСС 14:11
Общество
Федеральные ведомства одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года
В Минздраве России рассказали, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года одобрен большинством федеральных ведомств.
Известия 11:38
Происшествия
В Нижегородской области два человека пострадали при пожаре на складе
Два человека пострадали при пожаре на складе горюче-смазочных материалов в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
РИА Новости 13:59
Политика
Семье Виктора Бута разрешили два дополнительных дня свиданий в неделю
Власти США разрешили супруге и дочери содержащегося в тюрьме в штате Иллинойс Виктора Бута два дополнительных дня свиданий в неделю.
ТАСС 11:44
Кино
«Побег из Шоушенка» впервые покажут в российских кинотеатрах
Фильм Фрэнка Дарабонта считается одним из шедевров мирового кинематографа Знаменитую экранизацию повести Стивена Кинга "Побег из Шоушенка", снятую в 1994 году, впервые покажут в российских кинотеатрах, сообщает Meduza.
АМИТЕЛ 10:58
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Наука
Во Франции нашли вереницу следов неандертальцев
Вдоль берега ручья в Нормандии (северо-запад Франции) была обнаружена цепочка из 257 следов неандертальцев, оставленных около 80 тысяч лет назад.
МИР 24 05:47
Авто
Audi представила «заряженный» S Q8
Несомненно, Audi Q8 выделяется из толпы, однако спецификации SQ8 выглядит еще более особенной.
SpeedMe 06:43
Политика
Особое мнение: Алексей Венедиктов
Сегодня нестандартное «Особое мнение» и голос мой звучит не так как обычно.
Эхо Москвы 12:17
Политика
Мэром Сочи избран бывший вице-губернатор Кубани Копайгородский
Господин Копайгородский начал исполнять обязанности мэра за день до выборов, а до этого занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по вопросам внутренней политики.
Коммерсантъ 13:46
Экономика
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30