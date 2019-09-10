Политика

Газета.RuГазета.RuПутин назначил нового прокурора Дагестана

Президент России Владимир Путин назначил нового прокурора Дагестана. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что должность занял бывшего зампрокурора республики Алексея Ежова.
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Путин сменил прокуроров в ряде регионов

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Прокурор Дагестана занял аналогичную должность в Москве

Вести.Ru09:18
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Корпорация Apple в рамках собственной презентации представила новые iPhone 11 Pro и 11 Pro Max с тройной камерой.
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Выбрал собор Основатель медиахолдинга "Царьград" бизнесмен Константин Малофеев больше не планирует принимать участие в работе партии "Справедливая Россия": он подал заявление о выходе из нее и уведомил об этом председателя партии Сергея Миронова.
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Скончался бывший защитник «Зенита» Марк Гек

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Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
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Политика

Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона о поведении России

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров ответили на высказывания главы Пентагона Марка Эспера, который недавно заявил, что «мы могли заставить Россию вести себя как более нормальная страна».
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Путин поздравил Хаджимбу с перевыборами на пост президента Абхазии

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В Минздраве России рассказали, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года одобрен большинством федеральных ведомств.
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Вдоль берега ручья в Нормандии (северо-запад Франции) была обнаружена цепочка из 257 следов неандертальцев, оставленных около 80 тысяч лет назад.
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