Президент России Владимир Путин назначил нового прокурора Дагестана. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что должность занял бывшего зампрокурора республики Алексея Ежова.

Наука Ученые восстановили последний день эпохи динозавров Американские учёные восстановили детали катастрофы, которая погубила динозавров.

Политика Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.

Политика Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.

Происшествия В Ногинске машина сбила двух детей на тротуаре Машина выехала на тротуар и сбила двух детей 12 и 13 лет в Ногинске, они доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Политика Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25% Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.

Общество Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.

Политика Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.

Гаджеты Apple показала iPhone 11 Pro с тройной камерой Корпорация Apple в рамках собственной презентации представила новые iPhone 11 Pro и 11 Pro Max с тройной камерой.

Политика Основатель «Царьграда» Малофеев объявил о выходе из «Справедливой России» Выбрал собор Основатель медиахолдинга "Царьград" бизнесмен Константин Малофеев больше не планирует принимать участие в работе партии "Справедливая Россия": он подал заявление о выходе из нее и уведомил об этом председателя партии Сергея Миронова.

Происшествия Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.

Политика Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона о поведении России Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров ответили на высказывания главы Пентагона Марка Эспера, который недавно заявил, что «мы могли заставить Россию вести себя как более нормальная страна».

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Политика Путин поздравил Хаджимбу с перевыборами на пост президента Абхазии Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе, который смог переизбраться на новый срок.

Гаджеты Apple представила новую модель смарт-часов Apple Watch Series 5 Американская компания Apple выпускает с 20 сентября в продажу новую модель смарт-часов Apple Watch Series 5. Об этом объявлено во вторник на презентации новинок компании, которая проходит в театре Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния).

Общество Федеральные ведомства одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года В Минздраве России рассказали, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года одобрен большинством федеральных ведомств.

Происшествия В Нижегородской области два человека пострадали при пожаре на складе Два человека пострадали при пожаре на складе горюче-смазочных материалов в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

Политика Семье Виктора Бута разрешили два дополнительных дня свиданий в неделю Власти США разрешили супруге и дочери содержащегося в тюрьме в штате Иллинойс Виктора Бута два дополнительных дня свиданий в неделю.

Кино «Побег из Шоушенка» впервые покажут в российских кинотеатрах Фильм Фрэнка Дарабонта считается одним из шедевров мирового кинематографа Знаменитую экранизацию повести Стивена Кинга "Побег из Шоушенка", снятую в 1994 году, впервые покажут в российских кинотеатрах, сообщает Meduza.

Наука Во Франции нашли вереницу следов неандертальцев Вдоль берега ручья в Нормандии (северо-запад Франции) была обнаружена цепочка из 257 следов неандертальцев, оставленных около 80 тысяч лет назад.

Авто Audi представила «заряженный» S Q8 Несомненно, Audi Q8 выделяется из толпы, однако спецификации SQ8 выглядит еще более особенной.

Политика Особое мнение: Алексей Венедиктов Сегодня нестандартное «Особое мнение» и голос мой звучит не так как обычно.

Политика Мэром Сочи избран бывший вице-губернатор Кубани Копайгородский Господин Копайгородский начал исполнять обязанности мэра за день до выборов, а до этого занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по вопросам внутренней политики.