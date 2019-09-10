Политика
Экономика сегодняПрезидент Путин назначил нового прокурора Москвы
Президент РФ Владимир Путин назначил Дениса Попова на должность прокурора Москвы на 5-летний срок. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ. Попов является государственным советником юстиции 2 класса.
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Политика
Трамп на год продлил санкции за «иностранное вмешательство в выборы»
Американский президент Дональд Трамп еще на год продлил режим санкций за «иностранное вмешательство в выборы в США», который был введен год назад.
Известия 19:43
Культура
«Люди - это не какое-то барахло»: Вика Цыганова призвала народ пойти в бой после шоу от выпившего Билана
Если человек устал - то пусть отдыхает, а не выходит на сцену.
Царьград 14:47
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости 20:29
Происшествия
Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом
Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.
Интерфакс 13:12
Политика
Объявлен преемник Болтона на посту советника по госбезопасности США
Чарли Каппермен станет и. о. советника президента США по нацбезопасности, 10 сентября сообщил представитель пресс-службы Дональда Трампа Хоган Гидли.
Красная весна 14:14
Единоборства
Ковалёв подтвердил наличие переговоров с Альваресом
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации Сергей Ковалёв признался, что его представители ведут переговоры о возможном поединке с обладателем нескольких титулов в средней весовой категории мексиканцем Саулем Альваресом.
RT на русском 12:37
Общество
Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов
Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды «находится в активной фазе», в нем на сегодняшний день 160 участников, настаивает заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.
РБК 17:01
Экономика
РЖД снизит стоимость перевозки угля по просьбе властей Кузбасса
Власти Кемеровской области обратились к РЖД с намерением продлить сниженную ставку на перевозки основного экспортного продукта Кузбасса.
VSE42.RU 02:30
Политика
Песков подтвердил, что Олег Смоленков работал в Кремле
ИжевскИнфо.РУ 06:53
Гаджеты
Компания Apple презентовала новый iPad
Компания Apple на презентации в калифорнийском Театре имени Стива Джобса представила новый iPad, ставший представителем седьмого поколения планшетов.
Известия 13:51
Политика
Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину (т.е. Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах.
РБК 14:08
Космос
Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара
Из-за пожара рядом со стартовой площадкой в Японии отложили запуск ракеты с беспилотным космическим кораблем "Конотори-8".
Российская газета 18:25
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru 06:32
Культура
Элтон Джон обошел Кремль по числу яиц Фаберже
Коллекция пасхальных яиц работы ювелира Карла Фаберже, принадлежащая британскому музыканту Элтону Джону может оказаться больше, чем в музеях Московского кремля.
Культуромания 14:03
Кино
Хабенский рассказал, что его радует в российском кинематографе
Президент международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" Константин Хабенский рассказал на пресс-конференции во Владивостоке, что его радует и огорчает в российском кинематографе и чему российские специалисты могут научить иностранных коллег.
РИА Новости 07:11
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости 06:50
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Авто
BMW представила новый концепт-кар BMW 4-Series Coupe
Баварский автопроизводитель BMW представил на автосалоне во Франкфурте новый концепт-кар BMW Concept 4-Series Coupe.
Автоновости дня 03:51
Космос
Китайская космическая станция будет открыта для других стран
Строящаяся космическая станция Китая будет открыта для использования другими странами, заявил в интервью РИА Новости президент Китайской академии наук Бай Чуньли.
РИА Новости 05:07
Кино
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда
Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Футбол
Рамос: «Ван Дейк заслужил „Золотой мяч“»
Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос считает, что его коллега по амплуа из «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджил ван Дейк достоин того, чтобы стать обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года.
Sport24.ru 10:40
Политика
Путин поздравил Хаджимбу с перевыборами на пост президента Абхазии
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе, который смог переизбраться на новый срок.
REGNUM 09:56
Политика
Названа дата новых переговоров России, Украины и ЕК по газу
Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по вопросу транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября, сообщил источник в Еврокомиссии.
ФАН вчера в 06:07
Культура
Путин присвоил Михалковой и Исаковой звание заслуженного артиста РФ
Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисе Анне Михалковой, а также её коллеге по творческому цеху Виктории Исаковой.
News.ru 04:54
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Политика
Глава Бурятии призвал несогласных с итогами выборов мэра Улан-Удэ признать их результаты
Глава Бурятии Алексей Цыденов, находящийся в командировке в Москве, опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение, в котором призвал несогласных с итогами выборов мэра столицы республики признать их результаты и уважать выбор большинства избирателей, проголосовавших за одержавшего победу и. о. мэра Игоря Шутенкова.
ТАСС 11:54