Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПрезидент Путин назначил нового прокурора Москвы

Президент РФ Владимир Путин назначил Дениса Попова на должность прокурора Москвы на 5-летний срок. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ. Попов является государственным советником юстиции 2 класса.
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Интерфакс08:57

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URA.Ru09:44
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