Экономика

Мой БрянскМой БрянскПрезидент Путин назвал основную задачу экономической повестки

Основной задачей экономической повестки страны является запуск нового инвестиционного цикла и выход на ежегодный прирост инвестиций в 5–7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передаёт «РИА Новости».
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«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5%, а 5—7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых» — сказал
 президент.
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