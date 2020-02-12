Экономика
Мой БрянскПрезидент Путин назвал основную задачу экономической повестки
Основной задачей экономической повестки страны является запуск нового инвестиционного цикла и выход на ежегодный прирост инвестиций в 5–7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передаёт «РИА Новости».
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с чего всё началось
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5%, а 5—7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых» — сказал президент.RT на русском12 февраля в 07:16
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Путин поручил запустить новый инвестиционный цикл для ускорения роста экономики
ТАСС12 февраля в 06:38
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