с чего всё началось

Основной задачей экономической повестки страны является запуск нового инвестиционного цикла и выход на ежегодный прирост инвестиций в 5–7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передаёт «РИА Новости».

Авто Toyota Supra стала мощнее и быстрее После доработок время разгона GR Supra до 60 миль в час (97 километров в час) сократилось на 0,2 секунды — до 3,9 секунды.

Политика Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.

Политика Путин и Зеленский провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.

Общество Путин помиловал трех граждан России Президент подписал указы о помиловании троих граждан РФ - двух женщин и одного мужчины.

Общество Меган Маркл нисколько не сожалеет об отъезде из Великобритании Меган Маркл рассказала, что нисколько не сожалеет об отъезде из Великобритании, прощании с королевской семьей и с проживанием во дворце вместе с потерей привилегий, сообщает портал grazia.fr.

Шоу-бизнес Собчак попозировала с голой грудью Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.

Политика Путин поддержал запрет отчуждать территории России Президент России Владимир Путин согласился с предложением художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова внести в Конституцию поправку, согласно которой отчуждение российских территорий будет под запретом.