с чего всё началось

Основной задачей экономической повестки страны является запуск нового инвестиционного цикла и выход на ежегодный прирост инвестиций в 5–7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передаёт «РИА Новости».

Наука Запахи «второй половинки» улучшили качество сна Запах партнера по романтическим отношениям положительно влияет на качество сна — даже если этот самый партнер не спит рядом с вами.

Политика Мишустин поручил внести предложения по оптимизации штата ведомств Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководителей министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти проанализировать штат и внести предложения по оптимизации его предельной численности до 1 апреля.

Здоровье В Новосибирской области модернизировали госпиталь для ветеранов Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил результаты капитального ремонта и обновления медицинской инфраструктуры в Государственном Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов войн №2.

Биатлон Биатлонист Устюгов подал иск к IBU в австрийский суд Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).

Шоу-бизнес У Миллы Йовович заболела новорожденная дочь В начале февраля актриса родила третьего ребенка. В этом году Милле Йовович будет 45 лет, а ее мужу - 55 лет.

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.

Наука В Южной Америке найдены останки черепахи размером с автомобиль Ученые из Университета Росарио в Боготе (Колумбия) обнаружили останки огромной черепахи, которая обитала в Южной Америке в период между 7 и 13 миллионами лет назад.

Политика В Казахстане ответили на обвинения внука Назарбаева Внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев пишет посты в социальных сетях о внутриполитической ситуации в республике под манипуляцией «определенных людей».

Экономика Инвестор строительства Ленского моста рассказал о финансировании Выделение средств из федерального бюджета на строительство Ленского моста в Якутии на начальном этапе не предполагается, деньги могут потребоваться в 2021 — 2024 годы.

Шоу-бизнес Лещенко рассказал о размере своей пенсии Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал "Вечерней Москве", какие выплаты получает от государства.