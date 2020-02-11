с чего всё началось

Основной задачей экономической повестки страны является запуск нового инвестиционного цикла и выход на ежегодный прирост инвестиций в 5–7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передаёт «РИА Новости».

Гаджеты Результаты тестирования AMD Navi 12 пролили свет на статус этого ГП Источник не называет конкретных результатов тестирования, но утверждает, что по уровню быстродействия Navi 12 не так далёк от Radeon RX 5500M — мобильного графического решения начального уровня.

Футбол Глава РФС рассказал, каким будет новый регламент Кубка России Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о том, каким будет новый формат проведения Кубка России, по его словам, в турнире появится групповой этап.

Футбол Ротенберг сообщил о согласии Кокорина перейти в «Сочи» Владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин проведет оставшуюся часть сезона в его команде на правах аренды.

Политика Нидерланды отказались передать России производство по делу о MH17 Амстердам отклонил запрос Москвы на передачу российской стороне уголовного производства в отношении трех россиян по делу о крушении MH17, заявил министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус, выступая перед членами национального парламента.

Политика Песков усомнился в объективности соцопросов Пескова спросили, что в Кремле думают о результатах социологического исследования, которые провели совместно «Левада-центр» и Киевский международный институт социологии в декабре-январе.

Политика Посол Китая попросил не принимать избыточных мер из-за коронавируса Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй обратился к главе Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимиру Булавину с призывом не принимать избыточных мер в свете нового коронавируса.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.

Экономика Средняя сумма взыскиваемого долга по ЖКХ в России продолжает снижаться Число завершенных фактическим исполнением (полным взысканием долга) производств выросло с 1,1 млн в 2015 году до 1,7 млн в прошлом году, а сумма взысканных средств с должников за жилищно-коммунальные услуги выросла с 17,8 млрд рублей в 2015 году до 30,9 млрд в 2019 году.