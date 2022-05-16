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Президент Путин обсудил с главой Таджикистана Рахмоном ситуацию в стране

Ситуация в регионе Таджикистана остаётся сложной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером республики Эмомали Рахмоном в Москве.
RT на русском
В свою очередь Рахмон сообщил, что планирует поговорить с российском главой государства о реализации программы модернизации вооруженных сил Таджикистана и ситуацию на таджикско-афганской границе.
Газета.Ru
13 состоялся телефонный разговор лидеров двух стран.
RT на русском
Тогда политики обменялись мнениями по ситуации вокруг Афганистана с учетом возросшей активности на афганской территории террористических группировок.
Газета.Ru

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Путин на встрече с президентом Таджикистана назвал сложной ситуацию в его стране
Газета.Ru06:08
Путин на встрече с Рахмоном заявил о сложной обстановке в регионе Таджикистана
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Путин назвал сложной ситуацию в регионе Таджикистана
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