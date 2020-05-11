Все должны знать свои права, а органы власти их обеспечить. Прежде всего, идет речь о семьях с детьми. Если семья лишается привычного дохода, то семья лишается многого. Уже предусмотрены дополнительные выплаты тем, кто имеет право на маткапитал, в течение трех месяцев по 5 тысяч рублей с 15 апреля.

«С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх лет до наступления 16-летнего возраста», — сказал Путин. Также он рассказал о мерах поддержки нуждающихся семей с детьми.

Политика Соловьев оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина об отсутствии у России права отмечать День Победы. 3

Экономика Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса. 17

Экономика Киргизия попросила Россию снизить цены на газ Правительство Киргизии попросило Россию снизить цену на природный газ, сообщил вице-премьер республики Эркина Асрандиев по итогам онлайн-встречи с вице-премьером РФ Андреем Оверчуком. 44

Происшествия В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города. 183

Политика В состоянии Мишустина наметилась положительная динамика Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков. 619

Общество Минпросвещения рассказало о требованиях по проведению ЕГЭ Правила проведения Единого государственного экзамена в условиях распространения COVID-19 разработали Министерство просвещения РФ и Роспотребнадзор, об этом сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. 644

Общество Путин снял режим нерабочих дней с 12 мая С 12 мая в России отменяется режим нерабочих дней, но борьба с коронавирусом продолжается. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.

Общество Собянин рассказал об условиях нормальной жизни в «новой реальности» Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для обеспечения нормальной жизни гражданам в новой реальности с учетом ограничений были выделены несколько ключевых направлений. 127

Фигурное катание Плющенко вступился за Трусову после нападок хореографа Тутберидзе Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил хореографу Алексею Железнякову, который ранее подверг сомнению успехи Александры Трусовой в будущем. 12

Политика Путин сохранил запреты и ограничения для россиян старше 65 лет Президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-совещания заявил, что для людей старше 65 лет ограничительные санитарные меры сохраняются и после 12 мая. 73

Экономика Путин объявил о списании налогов малому и среднему бизнесу ИП и компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей полностью спишут налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал. 105

Футбол Правительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ с 1 июня Международная федерация хоккея продолжает публиковать символические сборные разных стран, в чем 100-летия с момента проведения первого чемпионата мира.

Общество В Свердловской области анонсировали смягчение карантина Екатеринбург, 11 мая 2020, 19:32 — REGNUM Режим «самоизоляции» в Свердловской области могут начать ослаблять уже после 18 мая 2020 года. 27

Общество В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 2,2K

Общество Режим самоизоляции в Севастополе сохранится до 17 мая Режим самоизоляции в Севастополе продлят до 17 мая, сообщил в понедельник на заседании городского оперштаба врио губернатора Михаил Развожаев. 2

Общество Путин объявил о новых выплатах на детей Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин. 596

Общество Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24». 792

Политика Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.

Политика Путин 11 мая рассмотрит возможность продления нерабочих дней В понедельник Владимир Путин планирует провести совещание по текущей ситуации с коронавирусом в регионах, на котором также будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. 5,4K

Наука Герпес избегает иммунного ответа, чтобы заразить мозг Ключевым отличием нормального VP1-2 от измененной VP1-2 было то, что в измененной версии отсутствовала способность удалять посттрансляционную модификацию, называемую убиквитин, из других белков внутри клеток-хозяев после того, как он их заразил.