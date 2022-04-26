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Президент Путин одобрил участие ООН в эвакуации мирных граждан с «Азовстали» в Мариуполе

В офисе генсека уточнили, что дискуссия об эвакуации людей будет продолжена с Минобороны России.
Lenta.ru
Дюжаррик также отметил, что на встрече с российским лидером Гутерреш подтвердил позицию ООН по Украине.
ИА Новороссия
Президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН сообщил, что в Мариуполе нет боевых действий и заявил об ответственности украинских военных за судьбу мирных жителей, возможно, находящихся на «Азовстали».
Комсомольская правда
25 апреля Министерство обороны России объявило об открытии гуманитарного коридора для выхода гражданских с "Азовстали" в Мариуполе.
РЕН ТВ

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