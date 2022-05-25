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Президент Путин освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС России

Владимир Путин освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС, соответствующий указ
 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости
Андрей Гурович с июня 2018 года в качестве заместителя министра курировал деятельность Финансово-экономического департамента, Департамента имущественных отношений, а также Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России.
РИА Новости
Лайф уже сообщал, что Путин назначил Александра Куренкова главой МЧС РФ.
Life.ru
Прошлый глава российского ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года в Норильске на учениях по защите от ЧС арктической зоны в возрасте 55 лет.
Газета.Ru

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Путин уволил замминистра Гуровича в день назначения нового главы МЧС
РБК07:53
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Путин освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС России
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