РИА НовостиПрезидент Путин освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС РоссииВладимир Путин освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.РИА НовостиАндрей Гурович с июня 2018 года в качестве заместителя министра курировал деятельность Финансово-экономического департамента, Департамента имущественных отношений, а также Управления стратегического планирования и организационной работы МЧС России.РИА НовостиЛайф уже сообщал, что Путин назначил Александра Куренкова главой МЧС РФ.Life.ruПрошлый глава российского ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года в Норильске на учениях по защите от ЧС арктической зоны в возрасте 55 лет.Газета.RuЧитать далееСвернутьТК ЗвездаТК ЗвездаГазета.RuDP.RUНациональная служба новостейФАНКомсомольская правдаРБКREGNUMПодробнее о событииПутин уволил замминистра Гуровича в день назначения нового главы МЧСРБК07:53Президент Путин освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС РоссииРИА Новости07:24Путин освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС РоссииТАСС07:42Путин освободил Гуровича от должности замглавы МЧСКоммерсантъ07:39Путин освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС РоссииNews.ru07:34Президент Путин освободил от должности замглавы МЧС России Андрея ГуровичаLenta.ru07:27Путин освободил Гуровича от должности заместителя главы МЧСГазета.Ru07:51Показать ещёОценить161Поделиться