Президент России Владимир Путин предложил в два раза увеличить минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Предложение прозвучало на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Президент сообщил об изменениях в системе выплаты пособий

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