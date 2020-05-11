Общество
Вести.RuПрезидент сообщил об изменениях в системе выплаты пособий
Президент России Владимир Путин предложил в два раза увеличить минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Предложение прозвучало на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Читать в источнике
Оценить343
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин заявил о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка в России
Московский Комсомолецвчера в 09:38
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
Общество
108 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области
За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 108 новых случаев коронавируной инфекции.
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 04:18
Музыка
Более 11,7 млн просмотров набрал новый клип Little Big
Новый клип петербургской группы Little Big за два дня набрал более 11,7 миллиона просмотров.
Телеканал Санкт-Петербург 10 мая в 06:15
Происшествия
Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
Общество
Путин пообещал по 10 тысяч рублей семьям с детьми
Президент Владимир Путин пообещал выплатить по 10 тысяч рублей всем российским семьям с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно.
Медиазона вчера в 09:36
Общество
Главврач Боткинской больницы в Москве заразился коронавирусом
Главврач московской Боткинской больницы Алексей Шабунин заразился коронавирусом, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
Известия вчера в 17:48
Армия и оружие
Индия выпустила истребители в ответ на угрозу со стороны Китая
По словам источников издания, Нью-Дели впервые за долгие годы развернул истребители в ответ на попытку Китая нарушить воздушное пространство.
Lenta.ru 04:16
Общество
Врач назвала лучшую маску для защиты от коронавируса
Алексеева отметила, что многие граждане берут с собой «дежурные» одноразовые маски на улицу, которые надевают не сразу, а только когда видят в этом нужду.
Московский Комсомолец 01:42
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери
По данным Daily Mail, Купер приехал к квартире модели в Нью-Йорке, где она живет сейчас с их общей дочерью Леей, чтобы поздравить с праздником.
RuNews24.ru вчера в 23:55
Общество
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
В Государственную думу России внесли законопроект о наказании чиновников за хамство.
Газета.Ru 02:50
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 10 мая 2020, 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
REGNUM 10 мая в 04:28
Общество
В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия школ и детских садов
Как отметила Татьяна Руженцова, руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на втором этапе может быть ослаблен режим для детсадов, на третьем – для школ и вузов.
МТВ онлайн вчера в 05:45
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Происшествия
В Екатеринбурге злостные нарушители самоизоляции напали на полицейских
Российская газета 02:59
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
В Курганской области продлён режим самоизоляции
Поскольку в регионе выросло число заболевших коронавирусом, в том числе за майские праздники, в Курганской области до особого распоряжения сохраняются пропускной режим, режим самоизоляции и ограничения при въезде на территорию Зауралья.
Уральский меридиан 04:19
Наука
К концу XXI века уровень Мирового океана поднимется на метр
Pravda.Ru вчера в 10:29
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Общество
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Общество
Нуждающиеся семьи с детьми смогут получить разово более 30 тыс. рублей
Ново-Огарево, Московская область, 11 мая 2020, 17:36 — REGNUM Семьи с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума, смогут получить разово более 30 тыс. рублей на одного ребёнка.
REGNUM вчера в 10:36
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке при регистрации в электронном виде
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 процентного пункта при регистрации сделок в электронном виде, сообщил банк.
РИА Новости 02:58
Фигурное катание
В соцсети фигуристки Щербаковой появился пост об уходе от Тутберидзе
На странице российской фигуристки Анны Щербаковой в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение от имени спортсменки, в котором говорилось, что она покидает группу тренера Этери Тутберидзе.
РБК 04:28
Политика
Путин рассмотрит вопрос продления нерабочих дней
На совещании у президента Владимира Путина, которое запланировано на 11 мая и посвящено ситуации с коронавирусом, будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней.
Lenta.ru 10 мая в 10:08
Здоровье
На Кубани выявлено 99 новых случаев коронавируса
Ранее «КИ» писали, что в минувшую субботу на Кубани выявили 98 новых случаев заражения COVID-19.
Краснодарские известия 10 мая в 04:45
Экономика
Киргизия попросила Россию снизить цены на газ
Правительство Киргизии попросило Россию снизить цену на природный газ, сообщил вице-премьер республики Эркин Асрандиев по итогам онлайн-встречи с вице-премьером РФ Андреем Оверчуком.
Коммерсантъ вчера в 06:03
Происшествия
СМИ сообщили о нападении на больницу в Кабуле
В Афганистане около одной из больниц в Кабуле произошел взрыв, после чего в здание госпиталя ворвались боевики, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на очевидцев.
РБК 03:51
Общество
Куйвашев анонсировал смягчение карантина в Свердловской области
Глава региона отметил, что наступившая неделя может стать решающей для Свердловской области при определении вопроса о продлении или снятия ограничительных мер.
Kursk.com вчера в 14:30
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25