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Президент Путин переадресовал руководству Украины вопрос о приказе стрелять в своих

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил о том, что политическое руководство Украины ежедневно отдает приказы стрелять по Донбассу.
Газета.Ru
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года.
РИА Новости
В 2015 году Россия, Украина, Германия и Франция при посредничестве ОБСЕ подписали минские соглашения, которые предусматривают режим прекращения огня и формирование органов местного самоуправления в самопровозглашенных Луганской и Донецкой республиках.
РБК
Большая пресс-конференция Владимира Путина.
РИА Новости

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