В 2015 году Россия, Украина, Германия и Франция при посредничестве ОБСЕ подписали минские соглашения, которые предусматривают режим прекращения огня и формирование органов местного самоуправления в самопровозглашенных Луганской и Донецкой республиках.
В России необходимость создания системы «цифрового резидентства» для иностранных компаний и физлиц, работающих в сфере ИТ, без необходимости физического присутствия в России упоминалась в так называемом втором пакете мер поддержки ИТ-отрасли, который был утвержден 9 сентября: правительство поручило Минцифры подготовить предложения по внедрению этого механизма.