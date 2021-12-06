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Президент Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году

Президент России Владимир Путин утвердил закон об увеличении минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей.
РИА Новости
Ко второму глава государства предложил поправку — повысить МРОТ до 13 890 рублей.
РИА Новости
В 2021 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля.
Говорит Москва
Увеличить прожиточный минимум и МРОТ с 2022 года на 8,6% предложил президент Владимир Путин.
Телеканал 360°

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Путин утвердил увеличение МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году
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Президент Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году
РИА Новости11:57
До 13 890 рублей увеличат МРОТ россиянам в 2022 году
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Путин подписал закон об увеличении МРОТ с 2022 года
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