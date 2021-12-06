РИА НовостиПрезидент Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей в 2022 годуПрезидент России Владимир Путин утвердил закон об увеличении минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей.РИА НовостиКо второму глава государства предложил поправку — повысить МРОТ до 13 890 рублей.РИА НовостиВ 2021 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля.Говорит МоскваУвеличить прожиточный минимум и МРОТ с 2022 года на 8,6% предложил президент Владимир Путин.Телеканал 360°Читать далееСвернутьПервый каналПервый каналЦентральная Служба НовостейМаленькая СызраньИзвестияВечерняя МоскваiReactorNewInformREGNUMВести ТатарстанSuper.ruЦарьградГТРК АланияТК ЗвездаРБКSmolDailyАБНПодробнее о событииПутин утвердил увеличение МРОТ до 13 890 рублей в 2022 годуRT на русском11:27Путин разрешил поднять МРОТ в РоссииURA.Ru12:05Президент Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей в 2022 годуРИА Новости11:57До 13 890 рублей увеличат МРОТ россиянам в 2022 годуМосковский Комсомолец14:12Путин подписал закон об увеличении МРОТ с 2022 годаREGNUM11:33Новый МРОТ и и старый прожиточный минимум: как они вдвоем борются с бедностьюНовые Известиявчера в 10:34В 2022 году МРОТ увеличится на 8,6%Знамя. Узловский районвчера в 03:20Показать ещёОценить2,8KПоделиться