Будьте в Плюсе

Президент Путин подписал закон о праве использовать маткапитал на частное образование

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.
РИА Новости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал журналистам, что закон нацелен повысить доступность дошкольного образования.
РИА Новости
Материнский капитал — государственная поддержка российских семей, предусмотренная национальным проектом «Демография».
Фонтанка.Ру
Сейчас материнский капитал можно тратить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной части пенсии матери, социальную адаптацию детей-инвалидов.
РБК

Подробнее о событии

Президент России Путин разрешил использовать материнский капитал на частное образование
Lenta.ru03:21
Путин подписал закон об использовании маткапитала для оплаты образования от ИП
Газета.Ru02:56
Материнский капитал можно будет тратить на оплату частных детсадов
ТАСС03:04
Путин расширил возможность использования материнского капитала для образования
ФАН03:01
Путин расширил возможности использования маткапиатала
URA.Ru02:57
Президент Путин подписал закон о праве использовать маткапитал на частное образование
РИА Новости03:16
Путин подписал закон о праве использовать маткапитал для оплаты образования от ИП
Известия02:51

Интересное

При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два человека, трое пострадали

Два человека погибли и трое получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
РИА Новости04:43

В России за сутки выявили 17 126 новых случаев COVID-19

Не изменилась ситуация в шести регионах. Всего в России за сутки выявили более 17 тысяч новых случаев коронавируса, умерли 44 человека.
РИА Новости04:09

Президент Зеленский выразил желание лично обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью South China Morning Post выразил желание провести личную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином для того, чтобы обсудить нынешнюю ситуацию на Украине.
Lenta.ru23:14

Юрист Спиридонова заявила о необходимости заменить водительские права до 2025 года

Специалист посоветовала позаботиться об этом заранее, чтобы не стоять в очередях, поскольку через три года поток водителей в ГИБДД увеличится: туда обратятся не только те, у кого был продлен срок действия, но и автомобилисты, у которых изначально права были до 2025 года.
Lenta.ru23:17

Замглавы администрации Херсонской области: ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на регион

Во время операции российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.
РИА Новости01:58

Пашинян заявил, что события в Карабахе вызывают вопросы по деятельности миротворцев РФ

События в Нагорном Карабахе вызывают ряд вопросов по деятельности российского миротворческого контингента.
ТАСС03:52

Под Берлином загорелся склад с 50 тоннами боеприпасов

Как уточняется, первый взрыв произошел в ночь на 4 августа, вызвав пожар на складе, где хранятся старые боеприпасы, подлежащие утилизации.
РЕН ТВ04:38

Шведский телеканал SVT извинился за репортаж о получивших российские паспорта херсонцах

Шведский телеканал SVT извинился перед зрителями за "неправильный" сюжет о плачущих от радости жителях украинского города Херсон, получивших российские паспорта, сообщает Dagens Media.
РИА Новости19:20

Союзные силы уничтожили испаноговорящих наемников в селе Русская Лозовая под Харьковом

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в страну едут воевать 16 тысяч иностранных наемников.
РИА Новости03:37

ВС Китая завершили боевые стрельбы в восточной части Тайваньского пролива

Ракетные войска вооруженных сил КНР в ходе учебных боевых стрельб в восточной части Тайваньского пролива в четверг полностью выполнили поставленные задачи, говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая в официальном аккаунте в соцсети WeChat.
РИА Новости04:21