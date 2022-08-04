Специалист посоветовала позаботиться об этом заранее, чтобы не стоять в очередях, поскольку через три года поток водителей в ГИБДД увеличится: туда обратятся не только те, у кого был продлен срок действия, но и автомобилисты, у которых изначально права были до 2025 года.