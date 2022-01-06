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Президент Путин поручил до 1 августа принять меры по стабилизации цен на уголь

Владимир Путин поручил правительству до 1 августа принять меры, направленные на стабилизацию цен на уголь.
Российская газета
В четверг на сайте
 Кремля был опубликован перечень поручений по итогам большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
ТАСС
Правительству также поручено создать условия для заключения в приоритетном порядке прямых контрактов с организациями, имеющими лицензии на добычу и переработку угля.
News.ru
На пресс-конференции 23 декабря Путин, комментируя данные о подорожании угля во время отопительного сезона, подчеркнул, что власти на местах должны были своевременно закупать необходимые объёмы топлива и обсуждать ценообразование с угольными компаниями.
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