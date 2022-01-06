На пресс-конференции 23 декабря Путин, комментируя данные о подорожании угля во время отопительного сезона, подчеркнул, что власти на местах должны были своевременно закупать необходимые объёмы топлива и обсуждать ценообразование с угольными компаниями.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласилась с высказыванием еврокомиссара по международным отношениям Жозепа Борреля, отметившего, что помощь ОДКБ правительству Казахстана "навевает воспоминания о ситуациях, которых стоит избегать".
Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путём, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства, — говорится в сообщении.