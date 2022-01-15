Изменения предполагают, что предприятия, которые специализируются на производстве химических веществ, химпродуктов и заключившие инвестиционное соглашение с краевым правительством с 1 января 2022 года, смогут получить инвестиционный налоговый вычет.
Изначально страховые пенсии планировали повысить всего на 5,9%, однако из-за высокого уровня инфляции, который по итогам 2021 года составил 8,4%, Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсионные выплаты на 8,6%, чтобы покрыть потери пожилых граждан из-за роста цен.
В Казахстане задержаны уволенный ранее в субботу замминистра энергетики Жумабай Карагаев, а также руководители электронных торговых площадок и «лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Манигстауской области», сообщило государственное Агентство по финансовому мониторингу.