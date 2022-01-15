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Президент Путин поручил изменить закон о налогах и сборах в части инвестиционного вычета

Срок исполнения – 1 марта, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава РСПП Александр Шохин.
РИА Новости
Изменения в краевой закон «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае» рассмотрели депутаты краевой Думы на рабочем совещании.
Ставропольская правда
Изменения предполагают, что предприятия, которые специализируются на производстве химических веществ, химпродуктов и заключившие инвестиционное соглашение с краевым правительством с 1 января 2022 года, смогут получить инвестиционный налоговый вычет.
Ставропольская правда
Выпадающие доходы от налогов краевой бюджет может получить в виде дотаций из федеральной казны.
Ставропольская правда

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Президент Путин поручил изменить закон о налогах и сборах в части инвестиционного вычета
РИА Новости05:16
Предприятия химпрома Ставрополья смогут получить инвестиционный налоговый вычет
Ставропольская правдавчера в 07:43
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