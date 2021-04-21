Президент Путин предложил ежемесячно выплачивать беременным женщинам по 6350 рублей
Президент РФ Владимир Путин намерен внедрить выплату пособий беременным женщинам в размере 6350 рублей в месяц. В ходе своего послания Федеральному Собранию глава России отметил, что видит такую меру решением демографической проблемы в стране, передает «ТАСС».В источнике
Минтруд России отработает поручение президента о введении таких выплат в кратчайшие сроки. Мы уже готовим необходимые нормативные документы. Оператором выплаты станет Пенсионный фонд России.РИА Новости
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