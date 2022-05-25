РИА НовостиПрезидент Путин представит коллегии МЧС нового министра Куренкова в течение дняПрезидент РФ Владимир Путин в среду представит коллегии МЧС нового министра Александра Куренкова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.РИА НовостиВладимир Путин внес кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС на рассмотрение Совфеда 23 мая.Москва 24Предыдущий глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года во время арктических учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника.ТАССС сентября минувшего года должность врио главы МЧС занимает Александр Чуприян.Lenta.ruЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВAnewsЦарьградРЕН ТВИА Красная ВеснаСоциальные новостиСеверпостУтроNewsLife.ruФАННародные новостиREGNUMПодробнее о событииПутин лично представит членам коллегии МЧС нового министраТАСС05:56Путин представит коллегии МЧС нового министра Куренкова 25 маяМосква 2405:54Президент Путин представит коллегии МЧС нового министра Куренкова в течение дняРИА Новости05:42Путин представит нового главу МЧС Куренкова в течение дняМосковский Комсомолец05:52Путин в среду представит членам коллегии МЧС нового министраИнтерфакс05:36Путин лично представит нового министра членам коллегии МЧС 25 маяLife.ru05:29Песков заявил, что президент Путин представит нового главу МЧС Куренкова 25 маяLenta.ru05:27Показать ещёОценитьПоделиться