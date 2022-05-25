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Президент Путин представит коллегии МЧС нового министра Куренкова в течение дня

Президент РФ Владимир Путин в среду представит коллегии МЧС нового министра Александра Куренкова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости
Владимир Путин внес кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС на рассмотрение Совфеда 23 мая.
Москва 24
Предыдущий глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года во время арктических учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника.
ТАСС
С сентября минувшего года должность врио главы МЧС занимает Александр Чуприян.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Путин лично представит членам коллегии МЧС нового министра
ТАСС05:56
Путин представит коллегии МЧС нового министра Куренкова 25 мая
Москва 2405:54
Президент Путин представит коллегии МЧС нового министра Куренкова в течение дня
РИА Новости05:42
Путин представит нового главу МЧС Куренкова в течение дня
Московский Комсомолец05:52
Путин в среду представит членам коллегии МЧС нового министра
Интерфакс05:36
Путин лично представит нового министра членам коллегии МЧС 25 мая
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Песков заявил, что президент Путин представит нового главу МЧС Куренкова 25 мая
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