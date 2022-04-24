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Президент Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Петербурге

Президент России Владимир Путин на следующей неделе выступит на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости
Заседание пройдет 27 апреля — участники обсудят реализацию антисанкционных мер в регионах, а также шаги по обеспечению финансовой устойчивости субъектов.
РИА Новости
Председательствовать будут спикеры Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.
РИА Новости
Депутаты и сенаторы обсудят реализацию плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций.
Российская газета

Подробнее о событии

Путин планирует посетить Петербург и встретиться с Советом законодателей
Петербургский дневник07:41
Президент Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Петербурге
РИА Новости07:30
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Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Петербурге
Фонтанка.Ру07:24
Путин на следующей неделе планирует посетить Петербург
78.ru07:23
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