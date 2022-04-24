РИА НовостиПрезидент Путин примет участие в заседании Совета законодателей в ПетербургеПрезидент России Владимир Путин на следующей неделе выступит на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.РИА НовостиЗаседание пройдет 27 апреля — участники обсудят реализацию антисанкционных мер в регионах, а также шаги по обеспечению финансовой устойчивости субъектов.РИА НовостиПредседательствовать будут спикеры Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.РИА НовостиДепутаты и сенаторы обсудят реализацию плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций.Российская газетаЧитать далееСвернутьСобака.ruСобака.ruФАНИзвестияПетербургский дневникСтрана Советов on-lineREGNUMНевские НовостиПрофильNeva.TodayКП - Санкт-ПетербургГазета.RuПодробнее о событииПутин планирует посетить Петербург и встретиться с Советом законодателейПетербургский дневник07:41Президент Путин примет участие в заседании Совета законодателей в ПетербургеРИА Новости07:30Самое цитируемоеПутин выступит на заседании Совета законодателей в Санкт-ПетербургеИзвестия06:56Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей в ПетербургеКП - Санкт-Петербург07:34Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей в ПетербургеФонтанка.Ру07:24Путин на следующей неделе планирует посетить Петербург78.ru07:23Путин 27 апреля приедет в Петербург на встречу с Советом законодателейDP.RU07:39Показать ещёОценить228Поделиться