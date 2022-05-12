РИА НовостиПрезидент Путин призвал снижать экономические риски за счет адресной поддержкиПрезидент России Владимир Путин заявил о необходимости снижать риски для экономики, в том числе опираясь на опыт «адресных действий» в условиях пандемии.Фонтанка.Ру«Внутренний спрос в нашей стране отстаёт от прошлогодних значений», — заметил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 12 мая.Евразия DailyПутин отметил, что по показателям внутренний спрос значительно упал по сравнению с 2021 годом.ИА Красная ВеснаПо словам Путина, в текущем году отмечается рекордный профицит во внешней торговле, за счет которого серьезно укрепился курс рубля.ИА КрыминформЧитать далееСвернутьПодробнее о событииПутин призвал снижать риски для экономики за счет адресной поддержкиАМИТЕЛ08:43Путин призвал к снижению экономических рисков за счет адресной поддержкиЮжный Федеральный07:41Путин призвал снижать экономические риски при помощи адресной поддержкиОбщественная служба новостей07:15Путин предложил повышать внутренний спрос, опираясь на опыт адресной помощи в пандемиюИА Крыминформ07:21Путин: доходы граждан — важнейший показатель успеха экономической политикиREGNUM07:15Путин призвал использовать опыт «адресных действий» по поддержке гражданФонтанка.Ру07:29Президент Путин призвал снижать экономические риски за счет адресной поддержкиРИА Новости07:07Показать ещёОценить11Поделиться