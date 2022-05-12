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Президент Путин призвал снижать экономические риски за счет адресной поддержки

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости снижать риски для экономики, в том числе опираясь на опыт «адресных действий» в условиях пандемии.
Фонтанка.Ру
«Внутренний спрос в нашей стране отстаёт от прошлогодних значений», — заметил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 12 мая.
Евразия Daily
Путин отметил, что по показателям внутренний спрос значительно упал по сравнению с 2021 годом.
ИА Красная Весна
По словам Путина, в текущем году отмечается рекордный профицит во внешней торговле, за счет которого серьезно укрепился курс рубля.
ИА Крыминформ

Подробнее о событии

Путин призвал снижать риски для экономики за счет адресной поддержки
АМИТЕЛ08:43
Путин призвал к снижению экономических рисков за счет адресной поддержки
Южный Федеральный07:41
Путин призвал снижать экономические риски при помощи адресной поддержки
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