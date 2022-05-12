Будьте в Плюсе

Президент Путин призвал снижать экономические риски за счет адресной поддержки

Глава российского государства Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам выступил с призывом к сокращению экономических рисков.
Южный Федеральный
Президент заявил, что на экономической динамике отражается уровень внутреннего спроса и сокращение объема денег на счетах организаций и простых россиян.
Южный Федеральный
По словам Путина, Россия «уверенно справляется с внешними вызовами».
Фонтанка.Ру
Глава государства призвал поддержать потребительский спрос и увеличить возможности бизнеса и регионов страны с целью обеспечения роста доходов россиян.
Фонтанка.Ру

Подробнее о событии

Путин призвал снижать экономические риски при помощи адресной поддержки
Общественная служба новостейвчера в 07:15
Адресная поддержка предприятий снизит экономические риски — Путин
ИА Красная Веснавчера в 07:45
Путин призвал к снижению экономических рисков за счет адресной поддержки
Южный Федеральныйвчера в 07:41
Путин призвал использовать опыт «адресных действий» по поддержке граждан
Фонтанка.Рувчера в 07:29
Путин призвал снижать риски для экономики за счет адресной поддержки
АМИТЕЛвчера в 08:43
Президент Путин призвал снижать экономические риски за счет адресной поддержки
РИА Новостивчера в 07:07

Интересное

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь напомнил о проблеме экономического неравенства в мире

Слова принадлежат американскому политологу левого толка Майклу Паренти. На самом изображении нарисована карта.
РИА Новостивчера в 16:26

Сенатор Рэнд Пол заблокировал рассмотрение помощи Украине на $40 млрд

Сенат США отложил окончательное голосование по вопросу предоставления Украине пакета помощи на $40 млрд из-за решения сенатора Рэнда Пола, который потребовал внести его поправки к тексту документа, пишет Bloomberg.
РБК17:08

National Interest: санкции в научной сфере повышают риск войны между Россией и Западом

Антироссийские санкции в научной сфере грозят войной между Москвой и западными странами.
Lenta.ru21:05

Вице-премьер Украины Верещук: Киев хочет подписать документ об эвакуации с «Азовстали»

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что Киев хочет подписать документ о том, как будет проходить эвакуация с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Газета.Ru17:51

Британские военные прибыли командовать обороной Киева в день начала спецоперации РФ

Британские офицеры действующего резерва отправились в Киев 24 февраля, чтобы командовать обороной украинской столицы, когда к городу подошла российская армия, сообщили РИА Новости силовики со ссылкой на свои источники в ВСУ.
РИА Новости21:09

Канцлер Австрии Нехаммер пригрозил забрать у «Газпрома» газовое хранилище в Зальцбурге

Австрия заберет у "Газпрома" газохранилище в Зальцбурге, если компания не заполнит его, заявил в интервью Kronen Zeitung канцлер Австрии Карл Нехаммер.
РИА Новостивчера в 16:22

Iltalehti: финское правительство ожидает прекращения поставок газа из России 13 мая

Поставки российского газа в Финляндию могут остановиться уже в пятницу, 13 мая.
Lenta.ruвчера в 11:37

Дипломат Полянский заявил об изменении позиции России по вопросу членства Украины в ЕС

Позиция России по вопросу стремления Украины вступить в Евросоюз изменилась, заявил первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News.
РИА Новостивчера в 14:01

Yonhap: вспышка неизвестной лихорадки затронула 350 тысяч человек в КНДР

Отмечается, что всего вспышка затронула 350 тысяч человек. 162 тысячи жителей страны уже прошли лечение.
Lenta.ru18:34

Иностранные наемники на Украине пожаловались на превосходство ВС РФ и коррупцию в ВСУ

Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на Украине, пожаловались на службу в стране.
Lenta.ru20:12