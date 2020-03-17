Энергетика
Вести.RuПрезидент Путин прокомментировал рост цен на топливо
Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на топливо. Он отметил, что летний дизель вырос в цене незначительно, а зимний – побольше, но все произошло в рамках инфляции. Цена на 92-й бензин поднялась за год на 10,44 процента, отметил Путин.
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Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 200 тысяч, при этом число умерших от заболевания COVID-19 составило 8,1 тысяч человек.
Происшествия
Большой оползень перегородил дорогу в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде произошел большой сход грунта на Гребешковском откосе.
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В Италии 99% жертв коронавируса имели иные серьезные проблемы со здоровьем
Более 99% умерших в Италии при заболевании коронавирусом нового типа имели и другие, кроме инфицирования COVID-19, проблемы со здоровьем, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на службы здравоохранения этой страны.
Политика
Путин прибыл в Крым по случаю годовщины воссоединения полуострова с РФ
Президент России Владимир Путин прибыл в Крым с рабочим визитом, он пробудет на полуострове с 18 по 19 марта.
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Джиган помирился с Оксаной Самойловой
Как пишут СМИ, рэп-исполнитель Джиган после того, как покинул престижную реабилитационную клинику, воссоединился со своей семьей.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
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Стало возможным редактировать сразу несколько фрагментов генома
Как сообщает ToDay News Ufa, учёными из университета Торонто (Канада) был разработан редактор генов, позволяющий работать сразу с несколькими фрагментами генома.
Здоровье
Специалист НИИ Гриппа спрогнозировал закат коронавируса к лету
Специалист рекомендует обратить внимание на Китай, где заболеваемость пошла на спад спустя два месяца после начала эпидемии.
Политика
Генконсульство РФ в Нью-Йорке призвало россиян вернуться на родину
Ранее в США были выявлены 6,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 114 человек скончались.
Общество
Способный достроить «Северный поток-2» трубоукладчик сменил маршрут
Судно «Академик Черский», способное достроить «Северный поток-2» сменило маршрут.
Авто
Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу
Китайский автогигант BAW объявил старт продаж обновленной версии внедорожника BJ212.
Игры
Sony официально объявила дату презентации PlayStation 5
Компания Sony официально объявила о дате проведения презентации своей консоли следующего поколения - PlayStation 5.
Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей
Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
Общество
Британские магазины ограничили продажу туалетной бумаги
На фоне паники из-за коронавируса крупные британские сети супермаркетов ограничили продажу товаров, пользующихся повышенным спросом, в том числе туалетной бумаги, макарон и молока, следует из сообщений ретейлеров.
Общество
В России выявили еще 33 случая заражения коронавирусом
Москва, 18 марта 2020, 14:42 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавирусом выявили в России, в том числе 31 — в Москве.
Шоу-бизнес
Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало
Энергетика
Японский банк предсказал нефти падение ниже нуля
Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки предсказал падение стоимости нефти ниже нуля.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Экономика
Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным
Как отметил Силуанов, ситуация в российской экономике развивается сейчас не лучшим образом, наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год.
Общество
Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе
Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
Политика
Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому
Накануне Путин своим указом назначил общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Политика
Путин пообещал восстановить права на надбавки к пенсиям ветеранам ВС
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что будут восстановлены права на надбавки к пенсиям всех ветеранов вооруженных сил, проходивших службу в странах, где велись боевые действия.
Происшествия
На Украине скончалась женщина, у которой подозревали коронавирус
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомирской области была уволена санитарка, которую руководство принуждало без защиты мыть палату, в которой находилась женщина, скончавшаяся от последствий коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
«Аэрофлот» в среду начнет вывозить застрявших в Черногории пассажиров
В среду вечером власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.