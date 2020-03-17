Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на топливо. Он отметил, что летний дизель вырос в цене незначительно, а зимний – побольше, но все произошло в рамках инфляции. Цена на 92-й бензин поднялась за год на 10,44 процента, отметил Путин.

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Финансы Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.

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