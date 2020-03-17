Энергетика

Вести.RuВести.RuПрезидент Путин прокомментировал рост цен на топливо

Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на топливо. Он отметил, что летний дизель вырос в цене незначительно, а зимний – побольше, но все произошло в рамках инфляции. Цена на 92-й бензин поднялась за год на 10,44 процента, отметил Путин.
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Более 99% умерших в Италии при заболевании коронавирусом нового типа имели и другие, кроме инфицирования COVID-19, проблемы со здоровьем, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на службы здравоохранения этой страны.
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Как пишут СМИ, рэп-исполнитель Джиган после того, как покинул престижную реабилитационную клинику, воссоединился со своей семьей.
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"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Общество

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Стало возможным редактировать сразу несколько фрагментов генома

Как сообщает ToDay News Ufa, учёными из университета Торонто (Канада) был разработан редактор генов, позволяющий работать сразу с несколькими фрагментами генома.
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Специалист НИИ Гриппа спрогнозировал закат коронавируса к лету

Специалист рекомендует обратить внимание на Китай, где заболеваемость пошла на спад спустя два месяца после начала эпидемии.
Слово и Дело 08:05
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Генконсульство РФ в Нью-Йорке призвало россиян вернуться на родину

Ранее в США были выявлены 6,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 114 человек скончались.
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Способный достроить «Северный поток-2» трубоукладчик сменил маршрут

Судно «Академик Черский», способное достроить «Северный поток-2» сменило маршрут.
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Китайский автогигант BAW объявил старт продаж обновленной версии внедорожника BJ212.
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Sony официально объявила дату презентации PlayStation 5

Компания Sony официально объявила о дате проведения презентации своей консоли следующего поколения - PlayStation 5.
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Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Российская газета 11:45
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В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
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REGNUM 07:42
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Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало

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Японский банк предсказал нефти падение ниже нуля

Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки предсказал падение стоимости нефти ниже нуля.
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Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации

WomanHit.ru 03:44
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Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
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Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным

Как отметил Силуанов, ситуация в российской экономике развивается сейчас не лучшим образом, наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год.
ТАСС 04:30
Общество

Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе

Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
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Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому

Накануне Путин своим указом назначил общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля.
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Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

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Путин пообещал восстановить права на надбавки к пенсиям ветеранам ВС

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что будут восстановлены права на надбавки к пенсиям всех ветеранов вооруженных сил, проходивших службу в странах, где велись боевые действия.
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На Украине скончалась женщина, у которой подозревали коронавирус

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомирской области была уволена санитарка, которую руководство принуждало без защиты мыть палату, в которой находилась женщина, скончавшаяся от последствий коронавирусной инфекции COVID-19.
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«Аэрофлот» в среду начнет вывозить застрявших в Черногории пассажиров

В среду вечером власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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