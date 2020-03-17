Энергетика
Газета.RuПутин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости". На встрече с кабинетом министров глава государства констатировал небольшой рост цены на летний дизель, чуть больший, но "в рамках инфляции" рост на зимний дизель.
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Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Политика
Академики и юристы подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов, писателей и журналистов подписала коллективное обращение против поправок в Конституцию.
Общество
Школьные каникулы объявили в Якутии с 18 марта
Каникулы объявили с 18 по 27 марта для учащихся школ республики.
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Российский ребенок провел два дня с мертвой матерью
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Премьеру «Черной Вдовы» отменили из-за коронавируса
Общество
Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Политика
Крым закрыл границу с Украиной до 1 мая
Въезд на территорию Крыма через государственную границу Российской Федерации ограничен из-за коронавируса.
Общество
Новосибирские ученые начали испытание вакцины от коронавируса
Число заразившихся превысило 180 тыс. человек во всем мире Ученые из новосибирского "Вектора" начали испытывать 13 вариантов вакцины против коронавирусной инфекции, которая активно распространяется по всему миру.
Энергетика
Стоимость фрахта нефтяных танкеров подскочила на 700%
Стоимость фрахта супертанкеров с Ближнего Востока в Китай на прошлой неделе выросла на 700% до $243 347 в день, сообщило Bloomberg со ссылкой на Балтийскую биржу.
Экономика
Лукашенко заявил о потере Белоруссией традиционных рынков экспорта
Белоруссия в 2019 году провалила экспорт, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного итогам социально-экономического развития за тот год и оценке результатов пятилетки.
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Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
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После окончания съемок певица Ольга Зарубина не смогла сдержать чувств и упала в обморок прямо в съемочном павильоне.
Кино
Сэм и Дин встречают Сэма и Дина в новом промо «Сверхъестественного»
Судя по ролику, знаменательная встреча произойдет в бункере, а «новые» персонажи окажутся гостями из другого мира.
Армия и оружие
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Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде» рассказал о работе по созданию атомных подводных лодок пятого поколения.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России возросло до 114
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число заболевших коронавирусом в России возросло до 114, передает РИА "Новости".
Политика
Трамп считает, что коронавирус следует называть «китайским вирусом»
Новый коронавирус, вспышка которого произошла в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась по всему миру, стоит называть "китайским вирусом" в связи с тем, что это "очень подходящее определение".
Политика
CureVac опровергла слухи о попытках Трампа переманить ее ученых в США
Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что Трамп пытается переманить ученых CureVac, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, в Соединенные Штаты.
Происшествия
В Балтиморе в результате стрельбы ранены несколько человек
В апреле 2019 года возле церкви в Балтиморе произошла стрельба, один человек погиб, еще семеро получили ранения.
Общество
Путин наградил Ротенберга званием героя труда
Политика
Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Кино
«Джентльмены» и «Хищные птицы» выйдут в домашний прокат раньше срока
Вчера Universal сообщила, что собирается выпустить несколько своих новинок в цифровой прокат, а теперь ещё пара студий сообщила о раннем домашнем релизе их проектов.
Общество
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров возглавит «Газпром-медиа»
Глава Роскомнадзора Александр Жаров станет гендиректором «Газпром-Медиа», пишет РБК.
Происшествия
Пожар в жилом доме на улице Ярославского в Якутске ликвидирован
Проведена эвакуация жителей подъезда данного дома, эвакуировано 18 человек, в том числе шестеро детей.
Общество
В США начали испытания вакцины от коронавируса на людях
Ученые из Исследовательского института Kaiser Permanente в США начали тестировать вакцину от коронавируса на людях, сообщает Associated Press.
Единоборства
Бой Исмаилова и Емельяненко перенесен из-за коронавируса
Поединок между бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесен из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Космос
Впервые обнаружена экзопланета за пределами плоскости диска галактики
Общество
Гость в эфире Соловьёва обозвал украинца и пригрозил дать по голове
Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, обозвав украинского эксперта подонком и ублюдком, а также пригрозил дать по голове.
Общество
На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса
В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).