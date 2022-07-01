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Путин в разговоре с Моди указал на допущенные рядом стран ошибки

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил положение дел на глобальном рынке продовольствия.
Аргументы и Факты
Глава государства указал на ошибки ряда стран, которые привели к нарушению торговли и росту цен на товары.
Аргументы и Факты
«Нелегитимные санкции против России усугубили и без того сложную обстановку. Те же факторы негативно сказались и на мировом энергетическом рынке», – говорится в сообщении.
Татар-информ
Путин подчеркнул, что найти выход из кризисной ситуации в мировой экономике можно только сообща, пишет RT.
URA.Ru

Подробнее о событии

Путин рассказал Моди о причинах роста цен на продовольствие
ИА Красная Веснавчера в 07:56
Путин в разговоре с Моди указал на допущенные рядом стран ошибки
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Путин указал странам на системные ошибки
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Путин и Моди поговорили об ошибках Запада, которые привели к росту цен
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Путин сообщил Моди об ошибках ряда стран, которые привели к нарушению торговли и росту цен
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Путин: Системные ошибки некоторых стран спровоцировали рост цен на продовольствие
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