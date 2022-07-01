«По оценкам ВОЗ, на региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев»,— сообщила госпожа Вуйнович в интервью «РИА Новости».
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Спецназ ВС РФ применяет на Украине уникальные бесшумные минометы 2Б25 "Галл", у которых резко снижены демаскирующие признаки выстрела – звук, вспышка и дымный след», — сказал источник, добавив, что в частности, звук выстрела похож на громкий хлопок в ладоши.