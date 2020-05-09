Президент России Владимир Путин обратился к согражданам с поздравлением с Днем Победы. Глава государства выступает возле Могилы Неизвестного Солдата у стен московского Кремля на фоне Вечного огня. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Общество Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых. 1

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Политика США назвали условия для продления договора СНВ Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора. 773

Политика В Минске проходит военный парад Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники. 102

Происшествия Неизвестные сообщили о «минировании» больницы в Коммунарке Неизвестные сообщили о "минировании" около 10 больниц в Москве, в том числе медучреждения в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 83

Общество В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города». 298

Киберспорт В конце 2020 года может быть выпущен ремастер культовой Diablo II В конце этого года может быть выпущен ремастер культовой hack and slash action/RPG Diablo II, разработанной Blizzard North в 2000 году.

Политика На Украине планируют установить четыре колокола Победы Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне объявил о планах установить в стране четыре колокола Победы. 7

Космос На Марсе обнаружили следы существования древних рек В НАСА показали подробное изображение древних рек на Марсе, которые, предположительно, протекали на планете около 3,7 млрд лет назад. 1

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Общество В Сеуле закрыли клубы и бары из-за новой вспышки коронавируса Власти Сеула приостановили на неопределенный срок работу ночных клубов, баров и других развлекательных заведений из-за новой локальной вспышки коронавирусной инфекции.

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