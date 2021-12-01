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Президент Путин вручил главе ВТБ Костину орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин вечером 30 ноября провел встречу с председателем правления ВТБ Андреем Костиным, в ходе которой заслушал доклад о работе банка за последний год и наградил Костина почетным орденом «За заслуги перед Отечеством».
Известия
Кадры награждения показал телеканал "Россия 24".
РИА Новости
Указ о награждении Костина Путин подписал в августе.
РИА Новости
Награда была присуждена Андрею Костину за большой вклад в развитие и укрепление финансово-банковской системы Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.
Известия

Подробнее о событии

Путин наградил главу ВТБ Костина
URA.Ru01:12
Путин наградил главу ВТБ орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Известия01:31
Путин наградил главу ВТБ орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Национальная служба новостей01:31
Путин вручил главе ВТБ орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
РБК01:58
Президент Путин вручил главе ВТБ Костину орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
РИА Новости01:07
Путин вручил Костину орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
РЕН ТВ00:50
Путин считает, что ВТБ приобрел статус банка, значимого для страны
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